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Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии - РИА Новости, 09.12.2021
Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
Киев обязан официально дезавуировать заявления руководства вооруженных сил Украины о возможности нарушения режима прекращения огня в Донбассе, заявил постпред... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-08T23:48
2021-12-09T00:55
в мире
украина
киев
борис грызлов
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Киев обязан официально дезавуировать заявления руководства вооруженных сил Украины о возможности нарушения режима прекращения огня в Донбассе, заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания, прошедшего в среду.По словам Грызлова, представители Украины не смогли дать окончательный ответ на предложение, чтобы киевские власти официально дезавуировали как противоречащие договоренностям заявления главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного и командующего операцией в Донбассе Александра Павлюка о том, что украинским военным разрешено открывать огонь по собственному усмотрению.Также Грызлов заявил, что Киев отказывается согласовывать с самопровозглашенными ДНР и ЛНР особенности будущего статуса Донбасса."В нарушение прямых предписаний Минских соглашений Украина уже в течение семи лет отказывается от обсуждения с Донецком и Луганском особенностей будущего статуса Донбасса и не раскрывает свою позицию по данному вопросу", - сказал он журналистам.По его словам, "недостижение соответствующих договоренностей - это основная причина отсутствия прогресса в урегулировании".Грызлов подытожил, что Украина не готова подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации в Донбассе"Кроме того, представители Украины оказались не готовы подтвердить возвращение к участию в согласованном 22 июля 2020 года координационном механизме по предотвращению эскалации перестрелок", - сказал он.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Однако перестрелки не прекращаются, в ДНР заявляли о том, что украинская сторона обстреливает жилые районы из тяжелой артиллерии. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам России.
https://ria.ru/20211208/peregovory-1762768387.html
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в мире, украина, киев, борис грызлов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
23:48 08.12.2021 (обновлено: 00:55 09.12.2021)
 
Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии

Полпред России Грызлов призвал дезавуировать слова командования ВСУ о перемирии в Донбассе

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Киев обязан официально дезавуировать заявления руководства вооруженных сил Украины о возможности нарушения режима прекращения огня в Донбассе, заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания, прошедшего в среду.

"Киев обязан официально дезавуировать заявления руководства ВСУ о возможности нарушения РПО", - сказал он.

По словам Грызлова, представители Украины не смогли дать окончательный ответ на предложение, чтобы киевские власти официально дезавуировали как противоречащие договоренностям заявления главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного и командующего операцией в Донбассе Александра Павлюка о том, что украинским военным разрешено открывать огонь по собственному усмотрению.
Также Грызлов заявил, что Киев отказывается согласовывать с самопровозглашенными ДНР и ЛНР особенности будущего статуса Донбасса.
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"В нарушение прямых предписаний Минских соглашений Украина уже в течение семи лет отказывается от обсуждения с Донецком и Луганском особенностей будущего статуса Донбасса и не раскрывает свою позицию по данному вопросу", - сказал он журналистам.
По его словам, "недостижение соответствующих договоренностей - это основная причина отсутствия прогресса в урегулировании".
Грызлов подытожил, что Украина не готова подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации в Донбассе
"Кроме того, представители Украины оказались не готовы подтвердить возвращение к участию в согласованном 22 июля 2020 года координационном механизме по предотвращению эскалации перестрелок", - сказал он.
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Однако перестрелки не прекращаются, в ДНР заявляли о том, что украинская сторона обстреливает жилые районы из тяжелой артиллерии. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам России.
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В миреУкраинаКиевБорис ГрызловВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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