https://ria.ru/20211208/zayavlenie-1762852399.html

Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии

Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии - РИА Новости, 09.12.2021

Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии

Киев обязан официально дезавуировать заявления руководства вооруженных сил Украины о возможности нарушения режима прекращения огня в Донбассе, заявил постпред... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-08T23:48

2021-12-08T23:48

2021-12-09T00:55

в мире

украина

киев

борис грызлов

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

россия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155882/71/1558827116_0:0:2862:1610_1920x0_80_0_0_39ddefe6ab793709f2c4db0226ce2422.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Киев обязан официально дезавуировать заявления руководства вооруженных сил Украины о возможности нарушения режима прекращения огня в Донбассе, заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания, прошедшего в среду.По словам Грызлова, представители Украины не смогли дать окончательный ответ на предложение, чтобы киевские власти официально дезавуировали как противоречащие договоренностям заявления главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного и командующего операцией в Донбассе Александра Павлюка о том, что украинским военным разрешено открывать огонь по собственному усмотрению.Также Грызлов заявил, что Киев отказывается согласовывать с самопровозглашенными ДНР и ЛНР особенности будущего статуса Донбасса."В нарушение прямых предписаний Минских соглашений Украина уже в течение семи лет отказывается от обсуждения с Донецком и Луганском особенностей будущего статуса Донбасса и не раскрывает свою позицию по данному вопросу", - сказал он журналистам.По его словам, "недостижение соответствующих договоренностей - это основная причина отсутствия прогресса в урегулировании".Грызлов подытожил, что Украина не готова подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации в Донбассе"Кроме того, представители Украины оказались не готовы подтвердить возвращение к участию в согласованном 22 июля 2020 года координационном механизме по предотвращению эскалации перестрелок", - сказал он.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Однако перестрелки не прекращаются, в ДНР заявляли о том, что украинская сторона обстреливает жилые районы из тяжелой артиллерии. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам России.

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762768387.html

https://ria.ru/20211207/minsk-1762660394.html

https://ria.ru/20211208/vooruzhenie-1762850231.html

украина

киев

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, борис грызлов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика