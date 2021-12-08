Захарова заявила, что США "спамят" приглашениями на "саммит демократий"
Представитель МИД Захарова заявила, что США "спамят" приглашениями на "саммит демократий"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США вместо того, чтобы решать внутренние проблемы страны, "спамят" приглашения на "саммит демократий", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Что же предпринимают американские власти, чтобы оздоровить обстановку у себя дома? Инициируют дискуссии, проводят опросы, реализуют реформы? Нет. Вместо этого они спамят по миру приглашения на демократический мастер-класс - "саммит демократий", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя статью бывшего директора АНБ и ЦРУ, отставного генерала Майкла Хайдена, в которой указываются американские проблемы, связанные "проявлениями полицейского произвола, порочностью пенитенциарной системы и несовершенством законодательства, непрозрачностью электорального процесса, нелегальной миграцией и социальным неравенством".
Захарова также приводит в пример данные социологического исследования Pew Research Centre, согласно которому 72% американского населения считают, что хоть США когда-то и были хорошим примером для подражания, перестали им быть, а 8% - "что Штаты и вовсе "светочем" демократии никогда не являлись".
По словам Захаровой, "в этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно".
"Какими рецептами демократизаторы поделятся на грядущей идеологической сходке догадаться не сложно. Смешно, что мнение своих же граждан, похоже, их не интересует", - подытожила дипломат.