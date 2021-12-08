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Захарова заявила, что США "спамят" приглашениями на "саммит демократий"
Захарова заявила, что США "спамят" приглашениями на "саммит демократий" - РИА Новости, 08.12.2021
Захарова заявила, что США "спамят" приглашениями на "саммит демократий"
США вместо того, чтобы решать внутренние проблемы страны, "спамят" приглашения на "саммит демократий", считает официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T22:29
2021-12-08T22:29
в мире
сша
китай
telegram (приложение)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США вместо того, чтобы решать внутренние проблемы страны, "спамят" приглашения на "саммит демократий", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее США пригласили на декабрьский "саммит за демократию" 110 стран, но Россию и Китай не позвали."Что же предпринимают американские власти, чтобы оздоровить обстановку у себя дома? Инициируют дискуссии, проводят опросы, реализуют реформы? Нет. Вместо этого они спамят по миру приглашения на демократический мастер-класс - "саммит демократий", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя статью бывшего директора АНБ и ЦРУ, отставного генерала Майкла Хайдена, в которой указываются американские проблемы, связанные "проявлениями полицейского произвола, порочностью пенитенциарной системы и несовершенством законодательства, непрозрачностью электорального процесса, нелегальной миграцией и социальным неравенством".Захарова также приводит в пример данные социологического исследования Pew Research Centre, согласно которому 72% американского населения считают, что хоть США когда-то и были хорошим примером для подражания, перестали им быть, а 8% - "что Штаты и вовсе "светочем" демократии никогда не являлись".По словам Захаровой, "в этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно"."Какими рецептами демократизаторы поделятся на грядущей идеологической сходке догадаться не сложно. Смешно, что мнение своих же граждан, похоже, их не интересует", - подытожила дипломат.
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в мире, сша, китай, telegram (приложение), мария захарова, россия
22:29 08.12.2021
 
Захарова заявила, что США "спамят" приглашениями на "саммит демократий"

Представитель МИД Захарова заявила, что США "спамят" приглашениями на "саммит демократий"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США вместо того, чтобы решать внутренние проблемы страны, "спамят" приглашения на "саммит демократий", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее США пригласили на декабрьский "саммит за демократию" 110 стран, но Россию и Китай не позвали.
"Что же предпринимают американские власти, чтобы оздоровить обстановку у себя дома? Инициируют дискуссии, проводят опросы, реализуют реформы? Нет. Вместо этого они спамят по миру приглашения на демократический мастер-класс - "саммит демократий", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя статью бывшего директора АНБ и ЦРУ, отставного генерала Майкла Хайдена, в которой указываются американские проблемы, связанные "проявлениями полицейского произвола, порочностью пенитенциарной системы и несовершенством законодательства, непрозрачностью электорального процесса, нелегальной миграцией и социальным неравенством".
Захарова также приводит в пример данные социологического исследования Pew Research Centre, согласно которому 72% американского населения считают, что хоть США когда-то и были хорошим примером для подражания, перестали им быть, а 8% - "что Штаты и вовсе "светочем" демократии никогда не являлись".
По словам Захаровой, "в этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно".
"Какими рецептами демократизаторы поделятся на грядущей идеологической сходке догадаться не сложно. Смешно, что мнение своих же граждан, похоже, их не интересует", - подытожила дипломат.
Владимир Путин: Складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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В миреСШАКитайTelegram (приложение)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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