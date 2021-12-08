https://ria.ru/20211208/predpriyatiya-1762846622.html

Фонд развития промышленности Кубани поддержит региональные предприятия

Фонд развития промышленности Кубани поддержит региональные предприятия - РИА Новости, 08.12.2021

Фонд развития промышленности Кубани поддержит региональные предприятия

Фонд развития промышленности Кубани поддержит региональные предприятия на сумму свыше 150 миллионов рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T22:38

2021-12-08T22:38

2021-12-08T23:04

промышленность

краснодарский край

вениамин кондратьев

фонд развития промышленности

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Фонд развития промышленности Кубани поддержит региональные предприятия на сумму свыше 150 миллионов рублей, сообщает администрация региона.Региональный Фонд развития промышленности был создан по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в 2018 году с целью повышения доступности займов для финансирования предприятий промышленности."Экспертный совет регионального Фонда развития промышленности одобрил выдачу льготных займов семи промышленным предприятиям Кубани на сумму свыше 150 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что средства направят на модернизацию оборудования для повышения качества выпускаемых товаров и изделий.Так, например, в рамках программы "Повышение производительности труда", созданной совместно с федеральным Фондом развития промышленности, заем получит производитель ПВХ-профиля для оконных и дверных систем, кроме того, кубанскому предприятию легкой промышленности будут предоставлены средства по программе "Проекты развития".Также швейная фабрика региона получит поддержку в рамках программы финансирования "Приоритет", а производитель термоформуемой пленки и производитель этикетки – по программе "Бизнес оборот". Кроме того, одобрены займы производителю сельскохозяйственной техники в рамках программы "Бизнес Привилегия"."Фонд предлагает целевые займы промпредприятиям по льготным ставкам от 1% до 4,5% годовых сроком от 2 до 10 лет в объеме от 3 до 100 млн рублей. На сегодняшний день действует 13 программ льготного заемного финансирования для промышленников Краснодарского края", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20211205/zhile-1762272910.html

https://ria.ru/20211206/teplitsy-1762415110.html

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промышленность, краснодарский край, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности, россия