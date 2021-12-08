https://ria.ru/20211208/predpriyatiya-1762846622.html
Фонд развития промышленности Кубани поддержит региональные предприятия
Фонд развития промышленности Кубани поддержит региональные предприятия - РИА Новости, 08.12.2021
Фонд развития промышленности Кубани поддержит региональные предприятия
Фонд развития промышленности Кубани поддержит региональные предприятия на сумму свыше 150 миллионов рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T22:38
2021-12-08T22:38
2021-12-08T23:04
промышленность
краснодарский край
вениамин кондратьев
фонд развития промышленности
россия
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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Фонд развития промышленности Кубани поддержит региональные предприятия на сумму свыше 150 миллионов рублей, сообщает администрация региона.Региональный Фонд развития промышленности был создан по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в 2018 году с целью повышения доступности займов для финансирования предприятий промышленности."Экспертный совет регионального Фонда развития промышленности одобрил выдачу льготных займов семи промышленным предприятиям Кубани на сумму свыше 150 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что средства направят на модернизацию оборудования для повышения качества выпускаемых товаров и изделий.Так, например, в рамках программы "Повышение производительности труда", созданной совместно с федеральным Фондом развития промышленности, заем получит производитель ПВХ-профиля для оконных и дверных систем, кроме того, кубанскому предприятию легкой промышленности будут предоставлены средства по программе "Проекты развития".Также швейная фабрика региона получит поддержку в рамках программы финансирования "Приоритет", а производитель термоформуемой пленки и производитель этикетки – по программе "Бизнес оборот". Кроме того, одобрены займы производителю сельскохозяйственной техники в рамках программы "Бизнес Привилегия"."Фонд предлагает целевые займы промпредприятиям по льготным ставкам от 1% до 4,5% годовых сроком от 2 до 10 лет в объеме от 3 до 100 млн рублей. На сегодняшний день действует 13 программ льготного заемного финансирования для промышленников Краснодарского края", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20211205/zhile-1762272910.html
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промышленность, краснодарский край, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности, россия
22:38 08.12.2021 (обновлено: 23:04 08.12.2021)
Фонд развития промышленности Кубани поддержит региональные предприятия
Фонд развития Кубани поддержит предприятия на сумму свыше 150 миллионов рублей
КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Фонд развития промышленности
Кубани поддержит региональные предприятия на сумму свыше 150 миллионов рублей, сообщает администрация региона.
Региональный Фонд развития промышленности был создан по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева
в 2018 году с целью повышения доступности займов для финансирования предприятий промышленности.
"Экспертный совет регионального Фонда развития промышленности одобрил выдачу льготных займов семи промышленным предприятиям Кубани на сумму свыше 150 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средства направят на модернизацию оборудования для повышения качества выпускаемых товаров и изделий.
Так, например, в рамках программы "Повышение производительности труда", созданной совместно с федеральным Фондом развития промышленности, заем получит производитель ПВХ-профиля для оконных и дверных систем, кроме того, кубанскому предприятию легкой промышленности будут предоставлены средства по программе "Проекты развития".
Также швейная фабрика региона получит поддержку в рамках программы финансирования "Приоритет", а производитель термоформуемой пленки и производитель этикетки – по программе "Бизнес оборот". Кроме того, одобрены займы производителю сельскохозяйственной техники в рамках программы "Бизнес Привилегия".
"Фонд предлагает целевые займы промпредприятиям по льготным ставкам от 1% до 4,5% годовых сроком от 2 до 10 лет в объеме от 3 до 100 млн рублей. На сегодняшний день действует 13 программ льготного заемного финансирования для промышленников Краснодарского края", - пояснили в ведомстве.