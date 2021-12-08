Столтенберг заявил, что Совет Россия-НАТО мог бы обсудить Украину
Генсек Столтенберг заявил, что Совет Россия-НАТО мог бы обсудить ситуацию на Украине
© REUTERS / Ints KalninsГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. НАТО продолжает выступать за возобновление работы Совета Россия-НАТО, в рамках которого можно обсуждать и ситуацию на Украине, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Я считаю, что мы должны использовать инструменты и платформы для взаимодействия с Россией. НАТО продолжает верить в содержательный диалог с Россией, в том числе в рамках созданного после окончания холодной войны Совета Россия-НАТО, который предполагает встречи России и союзников по НАТО и обсуждение широкого круга вопросов, в том числе по Украине, снижение рисков, учения, контроль над вооружениями и много других вопросов. Поэтому я сожалею, что в течение многих месяцев мы не проводили Совет Россия-НАТО", - сказал Столтенберг, выступая по видеосвязи на конференции в Германии.
По его словам, "НАТО предлагала провести такую встречу, приглашала неоднократно российскую сторону, но РФ отвергла все предложения". "Наше предложение в силе", - добавил Столтенберг.
При этом генсек НАТО заявил, что каналы связи с Россией у альянса существуют, но они, по его мнению, не обеспечивают полноценный диалог. "У нас сохраняются военные каналы связи с Россией, я провожу встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, но это не является институциональным организованным диалогом союзников с Россией", - пояснил генсек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно говорила, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.