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Столтенберг заявил, что Совет Россия-НАТО мог бы обсудить Украину
Столтенберг заявил, что Совет Россия-НАТО мог бы обсудить Украину - РИА Новости, 08.12.2021
Столтенберг заявил, что Совет Россия-НАТО мог бы обсудить Украину
НАТО продолжает выступать за возобновление работы Совета Россия-НАТО, в рамках которого можно обсуждать и ситуацию на Украине, сообщил генсек альянса Йенс... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T22:15
2021-12-08T22:15
в мире
киев
йенс столтенберг
оон
москва
нато
совет россия-нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. НАТО продолжает выступать за возобновление работы Совета Россия-НАТО, в рамках которого можно обсуждать и ситуацию на Украине, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг."Я считаю, что мы должны использовать инструменты и платформы для взаимодействия с Россией. НАТО продолжает верить в содержательный диалог с Россией, в том числе в рамках созданного после окончания холодной войны Совета Россия-НАТО, который предполагает встречи России и союзников по НАТО и обсуждение широкого круга вопросов, в том числе по Украине, снижение рисков, учения, контроль над вооружениями и много других вопросов. Поэтому я сожалею, что в течение многих месяцев мы не проводили Совет Россия-НАТО", - сказал Столтенберг, выступая по видеосвязи на конференции в Германии.По его словам, "НАТО предлагала провести такую встречу, приглашала неоднократно российскую сторону, но РФ отвергла все предложения". "Наше предложение в силе", - добавил Столтенберг.При этом генсек НАТО заявил, что каналы связи с Россией у альянса существуют, но они, по его мнению, не обеспечивают полноценный диалог. "У нас сохраняются военные каналы связи с Россией, я провожу встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, но это не является институциональным организованным диалогом союзников с Россией", - пояснил генсек.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно говорила, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
https://ria.ru/20211208/nato-1762801422.html
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в мире, киев, йенс столтенберг, оон, москва, нато, совет россия-нато, россия
22:15 08.12.2021
 
Столтенберг заявил, что Совет Россия-НАТО мог бы обсудить Украину

Генсек Столтенберг заявил, что Совет Россия-НАТО мог бы обсудить ситуацию на Украине

© REUTERS / Ints KalninsГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. НАТО продолжает выступать за возобновление работы Совета Россия-НАТО, в рамках которого можно обсуждать и ситуацию на Украине, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Я считаю, что мы должны использовать инструменты и платформы для взаимодействия с Россией. НАТО продолжает верить в содержательный диалог с Россией, в том числе в рамках созданного после окончания холодной войны Совета Россия-НАТО, который предполагает встречи России и союзников по НАТО и обсуждение широкого круга вопросов, в том числе по Украине, снижение рисков, учения, контроль над вооружениями и много других вопросов. Поэтому я сожалею, что в течение многих месяцев мы не проводили Совет Россия-НАТО", - сказал Столтенберг, выступая по видеосвязи на конференции в Германии.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
17:14
Путин назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО
По его словам, "НАТО предлагала провести такую встречу, приглашала неоднократно российскую сторону, но РФ отвергла все предложения". "Наше предложение в силе", - добавил Столтенберг.
При этом генсек НАТО заявил, что каналы связи с Россией у альянса существуют, но они, по его мнению, не обеспечивают полноценный диалог. "У нас сохраняются военные каналы связи с Россией, я провожу встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, но это не является институциональным организованным диалогом союзников с Россией", - пояснил генсек.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно говорила, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
19:32
Байден рассказал о действиях США при обострении ситуации на Украине
 
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