https://ria.ru/20211208/nadbavki-1762845624.html

Путин пообещал обсудить надбавки ученым, работающим на Крайнем Севере

Путин пообещал обсудить надбавки ученым, работающим на Крайнем Севере - РИА Новости, 08.12.2021

Путин пообещал обсудить надбавки ученым, работающим на Крайнем Севере

Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с Минфином о распространении полярных надбавок на ученых с первого дня их работы на Крайнем Севере. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T22:26

2021-12-08T22:26

2021-12-08T22:26

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

ямал

россия

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с Минфином о распространении полярных надбавок на ученых с первого дня их работы на Крайнем Севере."Как правило, Минтруд, Минфин все время боятся того, что будет сделан первый шаг, а сразу же начнется… требование расширения по горизонтали, перенесения этих льгот на другие категории. Но я думаю, что вы правы, здесь это будет обосновано. Обязательно с Минфином тоже и с Минтрудом переговорю", - сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.Он также пообещал посмотреть аккаунт Арктической лаборатории на Ямале в соцсетях. Представитель лаборатории рассказал президенту, что им удалось узнать, "куда, и как, и почему" бегают песцы, а также об обнаружении самого крупного, единственного на планете континентального лежбища моржей на Ямале.

https://ria.ru/20211208/gossovet-1762838494.html

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владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), ямал, россия