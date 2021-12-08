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Путин пообещал обсудить надбавки ученым, работающим на Крайнем Севере
Путин пообещал обсудить надбавки ученым, работающим на Крайнем Севере - РИА Новости, 08.12.2021
Путин пообещал обсудить надбавки ученым, работающим на Крайнем Севере
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с Минфином о распространении полярных надбавок на ученых с первого дня их работы на Крайнем Севере. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T22:26
2021-12-08T22:26
2021-12-08T22:26
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с Минфином о распространении полярных надбавок на ученых с первого дня их работы на Крайнем Севере."Как правило, Минтруд, Минфин все время боятся того, что будет сделан первый шаг, а сразу же начнется… требование расширения по горизонтали, перенесения этих льгот на другие категории. Но я думаю, что вы правы, здесь это будет обосновано. Обязательно с Минфином тоже и с Минтрудом переговорю", - сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.Он также пообещал посмотреть аккаунт Арктической лаборатории на Ямале в соцсетях. Представитель лаборатории рассказал президенту, что им удалось узнать, "куда, и как, и почему" бегают песцы, а также об обнаружении самого крупного, единственного на планете континентального лежбища моржей на Ямале.
https://ria.ru/20211208/gossovet-1762838494.html
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владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), ямал, россия
Путин пообещал обсудить надбавки ученым, работающим на Крайнем Севере
Президент Путин пообещал обсудить полярные надбавки ученым, работающим на Крайнем Севере