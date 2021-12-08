https://ria.ru/20211208/vooruzhenie-1762850231.html
США рассчитывают, что ВС Украины будут использовать Javelin для защиты
США рассчитывают, что ВС Украины будут использовать Javelin для защиты - РИА Новости, 08.12.2021
США рассчитывают, что ВС Украины будут использовать Javelin для защиты
США рассчитывают, что украинские военные будут использовать американское оружие, включая противотанковые комплексы, "ответственно и в целях самообороны", но... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T23:11
2021-12-08T23:11
2021-12-08T23:26
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javelin (птрк)
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США рассчитывают, что украинские военные будут использовать американское оружие, включая противотанковые комплексы, "ответственно и в целях самообороны", но географических ограничений не устанавливают, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Они (вооружения) принадлежат украинским вооруженным силам. Мы ожидаем, что... они будут использоваться ответственно и в целях самообороны, но мы не привязывали их к конкретным географическим регионам внутри Украины", - сообщил он на брифинге.Кирби ранее заявлял, что на этой неделе украинские военные получат партию стрелкового оружия и боеприпасов - последнюю часть военной помощи на сумму в 60 миллионов, утвержденную в этом году президентом США Джо Байденом. США поставляют на Украину широкий спектр летальных и нелетальных средств, включая патрульные катера и противотанковые ракетные комплексы Javelin.
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, джо байден, javelin (птрк), джон кирби
23:11 08.12.2021 (обновлено: 23:26 08.12.2021)
США рассчитывают, что ВС Украины будут использовать Javelin для защиты
Пентагон рассчитывает, что украинские военные будут использовать Javelin только для защиты