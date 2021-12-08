https://ria.ru/20211208/prisutstvie-1762852197.html

Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе

Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе - РИА Новости, 08.12.2021

Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе

Американские военные не ведут консультаций с союзниками об усилении восточного фланга НАТО, но будут готовы положительно откликнуться на подобные просьбы в... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T23:41

2021-12-08T23:41

2021-12-08T23:41

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киев

сша

дмитрий песков

нато

министерство обороны сша

джон кирби

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Американские военные не ведут консультаций с союзниками об усилении восточного фланга НАТО, но будут готовы положительно откликнуться на подобные просьбы в случае обострения ситуации вокруг Украины, сказал представитель Пентагона Джон Кирби."Нет, не было дополнительных консультаций по поводу этого конкретного потенциального сценария", - сказал он на брифинге для журналистов."Если будет... вторжение на Украину и если наши союзники по НАТО запросят дополнительные ресурсы для поддержки их оборонительных возможностей, то тогда мы позитивно рассмотрим эти обращения. Просто пока мы еще до этого не дошли", - объяснил он.США пригрозили расширить военное присутствие на восточном фланге НАТО, если Россия пойдет на реализацию приписываемых ей планов по эскалации вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211208/sammit-1762848846.html

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша, джон кирби, ситуация в днр и лнр, россия