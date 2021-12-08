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Путин пообещал обсудить с Рогозиным программу запуска микроспутников
Путин пообещал обсудить с Рогозиным программу запуска микроспутников - РИА Новости, 08.12.2021
Путин пообещал обсудить с Рогозиным программу запуска микроспутников
Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным об обеспечении госкорпорацией запуска микроспутников, созданных... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T22:54
2021-12-08T22:54
2021-12-08T22:54
общество
владимир путин
дмитрий рогозин
роскосмос
московский физико-технический институт
россия
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным об обеспечении госкорпорацией запуска микроспутников, созданных при участии российских студентов.В ходе встречи главы государства с участниками Конгресса молодых ученых студент Московского физико-технического института Иван Утешев рассказал, что в России с участием студентов создаются микроспутники, необходимые для решения различных важных задач."Роскосмос это все поддерживает, естественно, но программа не на один год рассчитана, поэтому могут передумать. Хочется все-таки, чтобы было принято решение некоторое. 20 запусков таких запусков ежегодно. Обещают", - сказал Утешев. По его словам, каждый такой спутник стоит 2-3 миллиона рублей."Я пометил, с Рогозиным поговорю обязательно по поводу этой программы", - ответил Путин.
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общество, владимир путин, дмитрий рогозин, роскосмос, московский физико-технический институт, россия
Путин пообещал обсудить с Рогозиным программу запуска микроспутников
Президент Путин пообещал обсудить с Рогозиным поддержку программы запуска микроспутников