https://ria.ru/20211208/saakashvili-1762844596.html

Саакашвили заявил, что не сможет присутствовать на суде из-за здоровья

Саакашвили заявил, что не сможет присутствовать на суде из-за здоровья - РИА Новости, 08.12.2021

Саакашвили заявил, что не сможет присутствовать на суде из-за здоровья

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что из-за состояния здоровья не сможет присутствовать на судебном заседании в четверг, где Тбилисский горсуд... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T22:08

2021-12-08T22:08

2021-12-08T22:08

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что из-за состояния здоровья не сможет присутствовать на судебном заседании в четверг, где Тбилисский горсуд должен рассмотреть дело о незаконном пересечении границы."Из-за состояния здоровья завтра я не буду присутствовать на судебном процессе. Единственное, из-за чего я обязательно хотел прийти в суд, это поддержка тех людей, которые несколько месяцев угнетаются из-за меня. Эти люди должны быть немедленно освобождены", - написал Саакашвили у себя в Facebook.Тбилисский городской суд в четверг продолжит рассмотрение дела о незаконном пересечении границы бывшим Саакашвили. Первое заседание состоялось 16 ноября, тогда Саакашвили не присутствовал на суде.

https://ria.ru/20211208/otkaz-1762669891.html

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