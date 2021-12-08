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Саакашвили заявил, что не сможет присутствовать на суде из-за здоровья
Саакашвили заявил, что не сможет присутствовать на суде из-за здоровья - РИА Новости, 08.12.2021
Саакашвили заявил, что не сможет присутствовать на суде из-за здоровья
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что из-за состояния здоровья не сможет присутствовать на судебном заседании в четверг, где Тбилисский горсуд... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T22:08
2021-12-08T22:08
в мире
михаил саакашвили
facebook
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что из-за состояния здоровья не сможет присутствовать на судебном заседании в четверг, где Тбилисский горсуд должен рассмотреть дело о незаконном пересечении границы."Из-за состояния здоровья завтра я не буду присутствовать на судебном процессе. Единственное, из-за чего я обязательно хотел прийти в суд, это поддержка тех людей, которые несколько месяцев угнетаются из-за меня. Эти люди должны быть немедленно освобождены", - написал Саакашвили у себя в Facebook.Тбилисский городской суд в четверг продолжит рассмотрение дела о незаконном пересечении границы бывшим Саакашвили. Первое заседание состоялось 16 ноября, тогда Саакашвили не присутствовал на суде.
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в мире, михаил саакашвили, facebook, задержание саакашвили в грузии
22:08 08.12.2021
 
Саакашвили заявил, что не сможет присутствовать на суде из-за здоровья

Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что не сможет присутствовать на суде по здоровью

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что из-за состояния здоровья не сможет присутствовать на судебном заседании в четверг, где Тбилисский горсуд должен рассмотреть дело о незаконном пересечении границы.
"Из-за состояния здоровья завтра я не буду присутствовать на судебном процессе. Единственное, из-за чего я обязательно хотел прийти в суд, это поддержка тех людей, которые несколько месяцев угнетаются из-за меня. Эти люди должны быть немедленно освобождены", - написал Саакашвили у себя в Facebook.
Тбилисский городской суд в четверг продолжит рассмотрение дела о незаконном пересечении границы бывшим Саакашвили. Первое заседание состоялось 16 ноября, тогда Саакашвили не присутствовал на суде.
Михаил Саакашвили в суде - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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В миреМихаил СаакашвилиFacebookЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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