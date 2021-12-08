Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211208/gotovnost-1762851796.html
В Калуге заявили, что уровень готовности Северного обхода равен 70%
В Калуге заявили, что уровень готовности Северного обхода равен 70% - РИА Новости, 08.12.2021
В Калуге заявили, что уровень готовности Северного обхода равен 70%
Уровень технической готовности Северного обхода Калуги составляет более 70%, в 2022 году останется уложить 10 километров верхнего слоя асфальта, сообщает... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T23:36
2021-12-08T23:36
калужская область
общество
калужская область
калуга
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589101510_0:0:3371:1897_1920x0_80_0_0_3f7834ac1d03bc2e5e6b7557858255d1.jpg
КАЛУГА, 8 дек – РИА Новости. Уровень технической готовности Северного обхода Калуги составляет более 70%, в 2022 году останется уложить 10 километров верхнего слоя асфальта, сообщает правительство Калужской области.В среду губернатор региона Владислав Шапша провел рабочее совещание на строящемся Северном обходе города Калуги и проверил готовность объекта."Уровень технической готовности Северного обхода Калуги по данным на 8 декабря составляет 72,59 %. По словам представителя подрядной организации, строительство идёт в графике", - информирует областное правительство.В настоящее время на всем протяжении будущей трассы уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие. На участке протяженностью 12 километров уложен верхний слой покрытия ЩМА-20. На всех мостах и путепроводах смонтированы пролетные строения. Идут работы по установке шумозащитных экранов, металлических барьерных ограждений, опор освещения.Правительство региона отмечает, что за счет сэкономленных средств отремонтировано дорожное покрытие в близлежащих населенных пунктах, поврежденное в ходе строительных работ, общей протяженностью около 15 километров. В 2022 году эта работа также будет продолжена."В 2022 году подрядной организации предстоит уложить оставшиеся десять километров верхнего слоя асфальта. Также продолжится монтаж шумозащитных экранов и металлических барьерных ограждений. Будут установлены дорожные знаки, обустроены откосы, нанесена разметка, сделано озеленение", - сообщает областное правительство.Строительство Северного обхода началось в 2019 году. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Протяженность четырехполосной трассы составит 21,73 километра. Реализация проекта завершит строительство кольцевой автомобильной дороги протяженностью 83,7 километра с интенсивностью транспортного потока до 40 тысяч автомобилей в сутки.
https://ria.ru/20211208/promyshlennost-1762825353.html
калужская область
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589101510_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_8dc200345b8a90d8b06250c19dd4ca7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, калужская область, калуга, владислав шапша
23:36 08.12.2021
 
В Калуге заявили, что уровень готовности Северного обхода равен 70%

Правительство Калужской области заявило, что уровень готовности Северного обхода равен 70%

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Калужской мужской гимназии
Здание Калужской мужской гимназии - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 8 дек – РИА Новости. Уровень технической готовности Северного обхода Калуги составляет более 70%, в 2022 году останется уложить 10 километров верхнего слоя асфальта, сообщает правительство Калужской области.
В среду губернатор региона Владислав Шапша провел рабочее совещание на строящемся Северном обходе города Калуги и проверил готовность объекта.
"Уровень технической готовности Северного обхода Калуги по данным на 8 декабря составляет 72,59 %. По словам представителя подрядной организации, строительство идёт в графике", - информирует областное правительство.
В настоящее время на всем протяжении будущей трассы уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие. На участке протяженностью 12 километров уложен верхний слой покрытия ЩМА-20. На всех мостах и путепроводах смонтированы пролетные строения. Идут работы по установке шумозащитных экранов, металлических барьерных ограждений, опор освещения.
Правительство региона отмечает, что за счет сэкономленных средств отремонтировано дорожное покрытие в близлежащих населенных пунктах, поврежденное в ходе строительных работ, общей протяженностью около 15 километров. В 2022 году эта работа также будет продолжена.
"В 2022 году подрядной организации предстоит уложить оставшиеся десять километров верхнего слоя асфальта. Также продолжится монтаж шумозащитных экранов и металлических барьерных ограждений. Будут установлены дорожные знаки, обустроены откосы, нанесена разметка, сделано озеленение", - сообщает областное правительство.
Строительство Северного обхода началось в 2019 году. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Протяженность четырехполосной трассы составит 21,73 километра. Реализация проекта завершит строительство кольцевой автомобильной дороги протяженностью 83,7 километра с интенсивностью транспортного потока до 40 тысяч автомобилей в сутки.
Дом Гончаровой на улице Воскресенской в Калуге - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
18:58Калужская область
Промышленное производство в Калужской области выросло на 10% в 2021 году
 
Калужская областьОбществоКалужская областьКалугаВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
23:48Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
23:41Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе
Лента новостейМолния
Экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступленийГрызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирииПентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе