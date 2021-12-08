https://ria.ru/20211208/gotovnost-1762851796.html

В Калуге заявили, что уровень готовности Северного обхода равен 70%

В Калуге заявили, что уровень готовности Северного обхода равен 70% - РИА Новости, 08.12.2021

В Калуге заявили, что уровень готовности Северного обхода равен 70%

Уровень технической готовности Северного обхода Калуги составляет более 70%, в 2022 году останется уложить 10 километров верхнего слоя асфальта, сообщает... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T23:36

2021-12-08T23:36

2021-12-08T23:36

калужская область

общество

калужская область

калуга

владислав шапша

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КАЛУГА, 8 дек – РИА Новости. Уровень технической готовности Северного обхода Калуги составляет более 70%, в 2022 году останется уложить 10 километров верхнего слоя асфальта, сообщает правительство Калужской области.В среду губернатор региона Владислав Шапша провел рабочее совещание на строящемся Северном обходе города Калуги и проверил готовность объекта."Уровень технической готовности Северного обхода Калуги по данным на 8 декабря составляет 72,59 %. По словам представителя подрядной организации, строительство идёт в графике", - информирует областное правительство.В настоящее время на всем протяжении будущей трассы уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие. На участке протяженностью 12 километров уложен верхний слой покрытия ЩМА-20. На всех мостах и путепроводах смонтированы пролетные строения. Идут работы по установке шумозащитных экранов, металлических барьерных ограждений, опор освещения.Правительство региона отмечает, что за счет сэкономленных средств отремонтировано дорожное покрытие в близлежащих населенных пунктах, поврежденное в ходе строительных работ, общей протяженностью около 15 километров. В 2022 году эта работа также будет продолжена."В 2022 году подрядной организации предстоит уложить оставшиеся десять километров верхнего слоя асфальта. Также продолжится монтаж шумозащитных экранов и металлических барьерных ограждений. Будут установлены дорожные знаки, обустроены откосы, нанесена разметка, сделано озеленение", - сообщает областное правительство.Строительство Северного обхода началось в 2019 году. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Протяженность четырехполосной трассы составит 21,73 километра. Реализация проекта завершит строительство кольцевой автомобильной дороги протяженностью 83,7 километра с интенсивностью транспортного потока до 40 тысяч автомобилей в сутки.

https://ria.ru/20211208/promyshlennost-1762825353.html

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общество, калужская область, калуга, владислав шапша