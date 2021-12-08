https://ria.ru/20211208/dolschiki-1762849207.html

На Кубани заявили, что полностью закроют проблему дольщиков в 2023 году

На Кубани заявили, что полностью закроют проблему дольщиков в 2023 году - РИА Новости, 08.12.2021

На Кубани заявили, что полностью закроют проблему дольщиков в 2023 году

Краснодарский край к концу 2023 года намерен полностью закрыть проблему дольщиков, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T23:04

2021-12-08T23:04

2021-12-08T23:04

краснодарский край

общество

краснодарский край

анапа

новороссийск

вениамин кондратьев

жилье

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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Краснодарский край к концу 2023 года намерен полностью закрыть проблему дольщиков, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев."В конце 2023 года мы должны полностью закрыть проблему дольщиков", – сказал Кондратьев, его цитирует пресс-служба администрации края.Губернатор заявил, что до конца декабря в регионе должны завершить 68 проблемных домов, в следующем году сдать 117 объектов, в 2023 – 37.Речь об этом шла на совещании, в котором также участвовали прокурор края Сергей Табельский, вице-губернатор Евгений Наумов, руководители профильных ведомств, главы городов, застройщики и дольщики.По словам вице-губернатора Евгения Наумова, согласно действующему региональному плану-графику на текущий год, из 68 оставшихся объектов 8 завершены, их вводят в эксплуатацию. В сочинском ЖК "Курортный" достроили 12 домов, сейчас жильцы регистрируют право собственности. Еще 15 объектов в Сочи, Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Геленджике находятся в высокой степени готовности. По еще одному дому в Сочи работы также ведутся, уточнил Наумов.

https://ria.ru/20211208/predpriyatiya-1762846622.html

краснодарский край

анапа

новороссийск

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общество, краснодарский край, анапа, новороссийск, вениамин кондратьев, жилье