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Краснодарский край
https://ria.ru/20211208/dolschiki-1762849207.html
На Кубани заявили, что полностью закроют проблему дольщиков в 2023 году
На Кубани заявили, что полностью закроют проблему дольщиков в 2023 году - РИА Новости, 08.12.2021
На Кубани заявили, что полностью закроют проблему дольщиков в 2023 году
Краснодарский край к концу 2023 года намерен полностью закрыть проблему дольщиков, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T23:04
2021-12-08T23:04
краснодарский край
общество
краснодарский край
анапа
новороссийск
вениамин кондратьев
жилье
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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Краснодарский край к концу 2023 года намерен полностью закрыть проблему дольщиков, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев."В конце 2023 года мы должны полностью закрыть проблему дольщиков", – сказал Кондратьев, его цитирует пресс-служба администрации края.Губернатор заявил, что до конца декабря в регионе должны завершить 68 проблемных домов, в следующем году сдать 117 объектов, в 2023 – 37.Речь об этом шла на совещании, в котором также участвовали прокурор края Сергей Табельский, вице-губернатор Евгений Наумов, руководители профильных ведомств, главы городов, застройщики и дольщики.По словам вице-губернатора Евгения Наумова, согласно действующему региональному плану-графику на текущий год, из 68 оставшихся объектов 8 завершены, их вводят в эксплуатацию. В сочинском ЖК "Курортный" достроили 12 домов, сейчас жильцы регистрируют право собственности. Еще 15 объектов в Сочи, Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Геленджике находятся в высокой степени готовности. По еще одному дому в Сочи работы также ведутся, уточнил Наумов.
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общество, краснодарский край, анапа, новороссийск, вениамин кондратьев, жилье
23:04 08.12.2021
 
На Кубани заявили, что полностью закроют проблему дольщиков в 2023 году

Глава Краснодарского края Кондратьев: регион закроет проблему дольщиков в 2023 году

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Краснодарский край к концу 2023 года намерен полностью закрыть проблему дольщиков, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"В конце 2023 года мы должны полностью закрыть проблему дольщиков", – сказал Кондратьев, его цитирует пресс-служба администрации края.
Губернатор заявил, что до конца декабря в регионе должны завершить 68 проблемных домов, в следующем году сдать 117 объектов, в 2023 – 37.
Речь об этом шла на совещании, в котором также участвовали прокурор края Сергей Табельский, вице-губернатор Евгений Наумов, руководители профильных ведомств, главы городов, застройщики и дольщики.
По словам вице-губернатора Евгения Наумова, согласно действующему региональному плану-графику на текущий год, из 68 оставшихся объектов 8 завершены, их вводят в эксплуатацию. В сочинском ЖК "Курортный" достроили 12 домов, сейчас жильцы регистрируют право собственности. Еще 15 объектов в Сочи, Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Геленджике находятся в высокой степени готовности. По еще одному дому в Сочи работы также ведутся, уточнил Наумов.
Новая скоростная трасса Джубга-Сочи - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
22:38Краснодарский край
Фонд развития промышленности Кубани поддержит региональные предприятия
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайАнапаНовороссийскВениамин КондратьевЖилье
 
 
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