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Томенко предварительно лидирует на выборах главы Алтайского края
Томенко предварительно лидирует на выборах главы Алтайского края - РИА Новости, 10.09.2023
Томенко предварительно лидирует на выборах главы Алтайского края
Действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко от партии "Единая Россия" побеждает на выборах главы региона с 76,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T23:48
2023-09-10T23:48
2023-09-10T23:48
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко от партии "Единая Россия" побеждает на выборах главы региона с 76,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,24% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома России, Томенко набирает 76,17% голосов избирателей, Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду") - 9,46%, Сергей Булаев (ЛДПР) - 7,96%, Сергей Малинкович ("Коммунисты России") - 4,16%.
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политика, алтайский край, россия, виктор томенко, единая россия, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Алтайский край, Россия, Виктор Томенко, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, Единый день голосования в России — 2023
Томенко предварительно лидирует на выборах главы Алтайского края
ЦИК: глава Алтайского края Томенко лидирует на выборах с 76,17%