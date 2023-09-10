https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895421768.html

Томенко предварительно лидирует на выборах главы Алтайского края

Томенко предварительно лидирует на выборах главы Алтайского края - РИА Новости, 10.09.2023

Томенко предварительно лидирует на выборах главы Алтайского края

Действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко от партии "Единая Россия" побеждает на выборах главы региона с 76,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:48

2023-09-10T23:48

2023-09-10T23:48

политика

алтайский край

россия

виктор томенко

единая россия

лдпр

коммунисты россии

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко от партии "Единая Россия" побеждает на выборах главы региона с 76,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,24% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома России, Томенко набирает 76,17% голосов избирателей, Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду") - 9,46%, Сергей Булаев (ЛДПР) - 7,96%, Сергей Малинкович ("Коммунисты России") - 4,16%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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политика, алтайский край, россия, виктор томенко, единая россия, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования в россии — 2023