Рейтинг@Mail.ru
Томенко предварительно лидирует на выборах главы Алтайского края - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895421768.html
Томенко предварительно лидирует на выборах главы Алтайского края
Томенко предварительно лидирует на выборах главы Алтайского края - РИА Новости, 10.09.2023
Томенко предварительно лидирует на выборах главы Алтайского края
Действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко от партии "Единая Россия" побеждает на выборах главы региона с 76,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T23:48
2023-09-10T23:48
политика
алтайский край
россия
виктор томенко
единая россия
лдпр
коммунисты россии
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895400733_0:206:3276:2048_1920x0_80_0_0_65df46e88e69dd0d342f2918e415cb67.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко от партии "Единая Россия" побеждает на выборах главы региона с 76,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,24% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома России, Томенко набирает 76,17% голосов избирателей, Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду") - 9,46%, Сергей Булаев (ЛДПР) - 7,96%, Сергей Малинкович ("Коммунисты России") - 4,16%.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895400733_67:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_15ebfe6f1af5212c475c5e78bd562782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, алтайский край, россия, виктор томенко, единая россия, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Алтайский край, Россия, Виктор Томенко, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, Единый день голосования в России — 2023
Томенко предварительно лидирует на выборах главы Алтайского края

ЦИК: глава Алтайского края Томенко лидирует на выборах с 76,17%

© Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
© Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко от партии "Единая Россия" побеждает на выборах главы региона с 76,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,24% протоколов.
Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома России, Томенко набирает 76,17% голосов избирателей, Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду") - 9,46%, Сергей Булаев (ЛДПР) - 7,96%, Сергей Малинкович ("Коммунисты России") - 4,16%.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаАлтайский крайРоссияВиктор ТоменкоЕдиная РоссияЛДПРКоммунисты РоссииЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала