Рейтинг@Mail.ru
Пасечник заявил, что готов продолжить работу на посту главы ЛНР - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 10.09.2023 (обновлено: 00:01 11.09.2023)
https://ria.ru/20230910/lnr-1895420389.html
Пасечник заявил, что готов продолжить работу на посту главы ЛНР
Пасечник заявил, что готов продолжить работу на посту главы ЛНР - РИА Новости, 11.09.2023
Пасечник заявил, что готов продолжить работу на посту главы ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что готов продолжить работать на посту главы республики, если президент РФ и депутаты окажут ему доверие. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-10T23:26
2023-09-11T00:01
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
леонид пасечник
госдума рф
единая россия
лдпр
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894488905_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_fded9e33ee9cbb9ea9812e574d419e33.jpg
ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что готов продолжить работать на посту главы республики, если президент РФ и депутаты окажут ему доверие.Ранее Пасечник возглавил список кандидатов в народный совет ЛНР от "Единой России", которая по результатам голосования получила 39 мандатов в парламенте."Решение будет принимать президент Российской Федерации, решение будут принимать вновь избранные депутаты. Если будет принято такое решение, да, буду отказываться от мандата и в дальнейшем претендовать на роль главы. Если депутаты окажут мне такое доверие, я готов продолжить работу на посту главы Луганской Народной Республики. На благо наших жителей, на благо нашей территории и на благо нашей великой России", - сказал Пасечник журналистам.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В ЕДГ были запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.В Луганской Народной Республике выбирали народный совет. Количество мандатов - 50. В выборах участвуют партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди", КПРФ. В республике также организовали выборы представительных органов муниципальных образований. Глава ЛНР также будет избран через голосование в парламенте после завершения выборного процесса. Сейчас временно обязанности главы исполняет Пасечник.
https://ria.ru/20230823/vybory-1891634720.html
https://ria.ru/20230823/obstanovka-1891632566.html
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894488905_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_584585ecf0edd69594028944d4c5a24c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, леонид пасечник, госдума рф, единая россия, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник, Госдума РФ, Единая Россия, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Пасечник заявил, что готов продолжить работу на посту главы ЛНР

Пасечник заявил, что готов продолжить работу на посту главы ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Леонид Пасечник
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что готов продолжить работать на посту главы республики, если президент РФ и депутаты окажут ему доверие.
Ранее Пасечник возглавил список кандидатов в народный совет ЛНР от "Единой России", которая по результатам голосования получила 39 мандатов в парламенте.
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Пасечник рассказал о работе над допмерами безопасности в преддверии выборов
23 августа, 02:02
"Решение будет принимать президент Российской Федерации, решение будут принимать вновь избранные депутаты. Если будет принято такое решение, да, буду отказываться от мандата и в дальнейшем претендовать на роль главы. Если депутаты окажут мне такое доверие, я готов продолжить работу на посту главы Луганской Народной Республики. На благо наших жителей, на благо нашей территории и на благо нашей великой России", - сказал Пасечник журналистам.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В ЕДГ были запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В Луганской Народной Республике выбирали народный совет. Количество мандатов - 50. В выборах участвуют партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди", КПРФ. В республике также организовали выборы представительных органов муниципальных образований. Глава ЛНР также будет избран через голосование в парламенте после завершения выборного процесса. Сейчас временно обязанности главы исполняет Пасечник.
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Пасечник назвал обстановку в ЛНР напряженной из-за близости фронта
23 августа, 01:33
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛеонид ПасечникГосдума РФЕдиная РоссияЛДПРЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала