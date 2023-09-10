https://ria.ru/20230910/lnr-1895420389.html
Пасечник заявил, что готов продолжить работу на посту главы ЛНР
Пасечник заявил, что готов продолжить работу на посту главы ЛНР - РИА Новости, 11.09.2023
Пасечник заявил, что готов продолжить работу на посту главы ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что готов продолжить работать на посту главы республики, если президент РФ и депутаты окажут ему доверие. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-10T23:26
2023-09-10T23:26
2023-09-11T00:01
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леонид пасечник
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единый день голосования в россии — 2023
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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что готов продолжить работать на посту главы республики, если президент РФ и депутаты окажут ему доверие.Ранее Пасечник возглавил список кандидатов в народный совет ЛНР от "Единой России", которая по результатам голосования получила 39 мандатов в парламенте."Решение будет принимать президент Российской Федерации, решение будут принимать вновь избранные депутаты. Если будет принято такое решение, да, буду отказываться от мандата и в дальнейшем претендовать на роль главы. Если депутаты окажут мне такое доверие, я готов продолжить работу на посту главы Луганской Народной Республики. На благо наших жителей, на благо нашей территории и на благо нашей великой России", - сказал Пасечник журналистам.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В ЕДГ были запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.В Луганской Народной Республике выбирали народный совет. Количество мандатов - 50. В выборах участвуют партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди", КПРФ. В республике также организовали выборы представительных органов муниципальных образований. Глава ЛНР также будет избран через голосование в парламенте после завершения выборного процесса. Сейчас временно обязанности главы исполняет Пасечник.
https://ria.ru/20230823/vybory-1891634720.html
https://ria.ru/20230823/obstanovka-1891632566.html
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луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, леонид пасечник, госдума рф, единая россия, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник, Госдума РФ, Единая Россия, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Пасечник заявил, что готов продолжить работу на посту главы ЛНР
Пасечник заявил, что готов продолжить работу на посту главы ЛНР