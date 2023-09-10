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Биография Василия Орлова - РИА Новости, 11.09.2023
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Амурская область
Амурская область
 
23:41 10.09.2023 (обновлено: 12:00 11.09.2023)
https://ria.ru/20230910/orlov-1894936891.html
Биография Василия Орлова
Биография Василия Орлова - РИА Новости, 11.09.2023
Биография Василия Орлова
Василий Александрович Орлов родился 14 апреля 1975 года в городе Благовещенске Амурской области. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-10T23:41
2023-09-11T12:00
амурская область
справки
политика
амурская область
россия
благовещенск
василий орлов (губернатор)
владимир путин
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Василий Александрович Орлов родился 14 апреля 1975 года в городе Благовещенске Амурской области.В 1998 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет по специальности "Филология", в 2002 году – Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление". Выпускник программы подготовки управленческих кадров Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Кандидат экономических наук (2013). В 2002-2007 годах работал генеральным директором областного государственного унитарного предприятия "Амур-качество".В марте 2005 года был избран депутатом городской Думы города Благовещенска четвертого созыва. С 2007 по 2008 год занимал пост генерального директора ОАО "Амурский кристалл".В 2008-2010 годах работал заместителем мэра города Благовещенска.В 2012 году был советником главы администрации города Благовещенска.С августа 2012 года по май 2013 года Орлов занимал пост заместителя министра экономического развития Амурской области.С мая 2013 года по сентябрь 2015 года – министр экономического развития Амурской области.В октябре 2015 года Василий Орлов был принят в аппарат управления генерального директора ООО "СИБУР" на должность представителя.С марта 2016 года по июль 2017 года работал в аппарате управления ООО "СИБУР" на должность представителя.С июля 2017 года по май 2018 года – советник Корпоративного университета ООО "СИБУР".30 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области. 9 сентября 2018 года на досрочных выборах губернатора Амурской области по результатам голосования Орлов набрал 55,6% голосов избирателей. 27 сентября 2018 года официально вступил в должность губернатора Амурской области.15 июня 2023 года Василий Орлов был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах главы Амурской области и был переизбран с 82,38% голосов.Член Государственного Совета РФ. Член политсовета Амурского регионального отделения партии "Единая Россия". Награжден Почетной грамотой президента РФ (2019).Женат, две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, политика, амурская область, россия, благовещенск, василий орлов (губернатор), владимир путин, сибур холдинг, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Амурская область, Справки, Политика, Амурская область, Россия, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Владимир Путин, Сибур Холдинг, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023

Биография Василия Орлова

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
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Василий Александрович Орлов родился 14 апреля 1975 года в городе Благовещенске Амурской области.
В 1998 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет по специальности "Филология", в 2002 году – Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление". Выпускник программы подготовки управленческих кадров Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Кандидат экономических наук (2013).
В 2002-2007 годах работал генеральным директором областного государственного унитарного предприятия "Амур-качество".
В марте 2005 года был избран депутатом городской Думы города Благовещенска четвертого созыва.
С 2007 по 2008 год занимал пост генерального директора ОАО "Амурский кристалл".
В 2008-2010 годах работал заместителем мэра города Благовещенска.
В 2012 году был советником главы администрации города Благовещенска.
С августа 2012 года по май 2013 года Орлов занимал пост заместителя министра экономического развития Амурской области.
С мая 2013 года по сентябрь 2015 года – министр экономического развития Амурской области.
В октябре 2015 года Василий Орлов был принят в аппарат управления генерального директора ООО "СИБУР" на должность представителя.
С марта 2016 года по июль 2017 года работал в аппарате управления ООО "СИБУР" на должность представителя.
С июля 2017 года по май 2018 года – советник Корпоративного университета ООО "СИБУР".
30 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области.
9 сентября 2018 года на досрочных выборах губернатора Амурской области по результатам голосования Орлов набрал 55,6% голосов избирателей. 27 сентября 2018 года официально вступил в должность губернатора Амурской области.
15 июня 2023 года Василий Орлов был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах главы Амурской области и был переизбран с 82,38% голосов.
Член Государственного Совета РФ.
Член политсовета Амурского регионального отделения партии "Единая Россия".
Награжден Почетной грамотой президента РФ (2019).
Женат, две дочери.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Амурская областьСправкиПолитикаАмурская областьРоссияБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)Владимир ПутинСибур ХолдингЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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