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Глава Амурской области побеждает на выборах с 82,38 процента голосов

Глава Амурской области побеждает на выборах с 82,38 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Глава Амурской области побеждает на выборах с 82,38 процента голосов

Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" побеждает на выборах главы региона с 82,38% голосов после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:11

2023-09-10T23:11

2023-09-10T23:15

политика

амурская область

"голос"

василий орлов (губернатор)

единая россия

цик рф

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" побеждает на выборах главы региона с 82,38% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Борис Белобородов от КПРФ набирает 7,90%, Евгений Завгородний от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,59%, Роман Санжаревский от партии "Новые люди" - 2,25%, Сергей Рафальский от "Коммунистов России" - 2,06%.

амурская область

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2023

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политика, амурская область, "голос", василий орлов (губернатор), единая россия, цик рф, кпрф, единый день голосования в россии — 2023