https://ria.ru/20230908/vybory-1894946968.html

Единый день голосования в России

Единый день голосования в России - РИА Новости, 08.09.2023

Единый день голосования в России

В России начали работу избирательные участки. Как проходит голосование — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:52

2023-09-08T12:52

2023-09-08T13:17

фото

россия

единый день голосования в россии — 2023

москва

сергей собянин

борис чернышов (депутат)

владислав даванков

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В России начали работу избирательные участки. Как проходит голосование — в фотоленте Ria.ru.

россия

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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