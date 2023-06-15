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Орлов станет кандидатом от ЕР на выборах губернатора Амурской области - РИА Новости, 15.06.2023
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12:52 15.06.2023 (обновлено: 16:10 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/orlov-1878302769.html
Орлов станет кандидатом от ЕР на выборах губернатора Амурской области
Орлов станет кандидатом от ЕР на выборах губернатора Амурской области - РИА Новости, 15.06.2023
Орлов станет кандидатом от ЕР на выборах губернатора Амурской области
"Единая Россия" выдвинула действующего главу Амурской области Василия Орлова кандидатом от партии на выборах губернатора региона, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:52
2023-06-15T16:10
политика
амурская область
единая россия
василий орлов (губернатор)
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МОСКВА/БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего главу Амурской области Василия Орлова кандидатом от партии на выборах губернатора региона, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" выдвинула Василия Орлова кандидатом от партии на выборах губернатора Амурской области. Его кандидатуру поддержали на региональной партийной конференции", - сказано в сообщении.Предварительное голосование состоялось в четверг на партийной конференции, в которой участвовали делегаты от 29 местных отделений. "В список для тайного голосования были включены три участника: нынешний глава региона Василий Орлов, руководитель фракции амурского парламента Андрей Рудь и руководитель Общественно-культурного центра, депутат заксобрания Надежда Багрова. Победу одержал Василий Орлов. Его кандидатуру поддержали 78 из 80 партийцев", - отмечается в сообщении."За пять лет мы добились ощутимых успехов – и в экономике, и в социальной сфере. Во многом это результат слаженной работы большой команды – команды "Единой России". Впереди большие планы – нужно продолжать строить дороги и жилье, развивать сельское хозяйство, повышать качество медицины и образования. Я благодарен коллегам по партии за доверие и рассчитываю, что жители области поддержат нашу программу развития Приамурья. Уверен, вместе нам по силам любые задачи", - сказал Орлов.10 мая амурское областное отделение КПРФ объявило кандидата от партии на выборах губернатора Приамурья – общественного бизнес-омбудсмена Бориса Белобородова.Впервые в этом году выборы губернатора будут проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября, сообщили в Амуризбиркоме. Период выдвижения начался 14 июня, а завершится 14 июля. После выдвижения кандидат может начинать агитацию и приступать к сбору подписей.Выборы губернатора в Амурской области проводятся раз в пять лет. В начале июня депутаты заксобрания области назначили на 10 сентября дату выборов губернатора региона. С 2018 года губернатором Приамурья является Василий Орлов.
https://ria.ru/20230614/voskresenskiy-1878039782.html
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политика, амурская область, единая россия, василий орлов (губернатор)
Политика, Амурская область, Единая Россия, Василий Орлов (губернатор)
Орлов станет кандидатом от ЕР на выборах губернатора Амурской области

"Единая Россия" выдвинула Орлова кандидатом на выборы губернатора Амурской области

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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МОСКВА/БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего главу Амурской области Василия Орлова кандидатом от партии на выборах губернатора региона, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" выдвинула Василия Орлова кандидатом от партии на выборах губернатора Амурской области. Его кандидатуру поддержали на региональной партийной конференции", - сказано в сообщении.
Станислав Воскресенский - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Воскресенский стал кандидатом от ЕР на выборах главы Ивановской области
14 июня, 13:55
Предварительное голосование состоялось в четверг на партийной конференции, в которой участвовали делегаты от 29 местных отделений. "В список для тайного голосования были включены три участника: нынешний глава региона Василий Орлов, руководитель фракции амурского парламента Андрей Рудь и руководитель Общественно-культурного центра, депутат заксобрания Надежда Багрова. Победу одержал Василий Орлов. Его кандидатуру поддержали 78 из 80 партийцев", - отмечается в сообщении.
"За пять лет мы добились ощутимых успехов – и в экономике, и в социальной сфере. Во многом это результат слаженной работы большой команды – команды "Единой России". Впереди большие планы – нужно продолжать строить дороги и жилье, развивать сельское хозяйство, повышать качество медицины и образования. Я благодарен коллегам по партии за доверие и рассчитываю, что жители области поддержат нашу программу развития Приамурья. Уверен, вместе нам по силам любые задачи", - сказал Орлов.
Михаил Ведерников - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Ведерников станет кандидатом от ЕР на выборах главы Псковской области
13 июня, 15:16
10 мая амурское областное отделение КПРФ объявило кандидата от партии на выборах губернатора Приамурья – общественного бизнес-омбудсмена Бориса Белобородова.
Впервые в этом году выборы губернатора будут проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября, сообщили в Амуризбиркоме. Период выдвижения начался 14 июня, а завершится 14 июля. После выдвижения кандидат может начинать агитацию и приступать к сбору подписей.
Выборы губернатора в Амурской области проводятся раз в пять лет. В начале июня депутаты заксобрания области назначили на 10 сентября дату выборов губернатора региона. С 2018 года губернатором Приамурья является Василий Орлов.
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
ЕР выдвинула Котюкова кандидатом на пост главы Красноярского края
12 июня, 14:12
 
ПолитикаАмурская областьЕдиная РоссияВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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