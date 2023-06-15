https://ria.ru/20230615/orlov-1878302769.html

Орлов станет кандидатом от ЕР на выборах губернатора Амурской области

Орлов станет кандидатом от ЕР на выборах губернатора Амурской области - РИА Новости, 15.06.2023

Орлов станет кандидатом от ЕР на выборах губернатора Амурской области

"Единая Россия" выдвинула действующего главу Амурской области Василия Орлова кандидатом от партии на выборах губернатора региона, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:52

2023-06-15T12:52

2023-06-15T16:10

политика

амурская область

единая россия

василий орлов (губернатор)

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МОСКВА/БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего главу Амурской области Василия Орлова кандидатом от партии на выборах губернатора региона, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" выдвинула Василия Орлова кандидатом от партии на выборах губернатора Амурской области. Его кандидатуру поддержали на региональной партийной конференции", - сказано в сообщении.Предварительное голосование состоялось в четверг на партийной конференции, в которой участвовали делегаты от 29 местных отделений. "В список для тайного голосования были включены три участника: нынешний глава региона Василий Орлов, руководитель фракции амурского парламента Андрей Рудь и руководитель Общественно-культурного центра, депутат заксобрания Надежда Багрова. Победу одержал Василий Орлов. Его кандидатуру поддержали 78 из 80 партийцев", - отмечается в сообщении."За пять лет мы добились ощутимых успехов – и в экономике, и в социальной сфере. Во многом это результат слаженной работы большой команды – команды "Единой России". Впереди большие планы – нужно продолжать строить дороги и жилье, развивать сельское хозяйство, повышать качество медицины и образования. Я благодарен коллегам по партии за доверие и рассчитываю, что жители области поддержат нашу программу развития Приамурья. Уверен, вместе нам по силам любые задачи", - сказал Орлов.10 мая амурское областное отделение КПРФ объявило кандидата от партии на выборах губернатора Приамурья – общественного бизнес-омбудсмена Бориса Белобородова.Впервые в этом году выборы губернатора будут проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября, сообщили в Амуризбиркоме. Период выдвижения начался 14 июня, а завершится 14 июля. После выдвижения кандидат может начинать агитацию и приступать к сбору подписей.Выборы губернатора в Амурской области проводятся раз в пять лет. В начале июня депутаты заксобрания области назначили на 10 сентября дату выборов губернатора региона. С 2018 года губернатором Приамурья является Василий Орлов.

https://ria.ru/20230614/voskresenskiy-1878039782.html

https://ria.ru/20230613/vedernikov-1877815376.html

https://ria.ru/20230612/kotyukov-1877635780.html

амурская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, амурская область, единая россия, василий орлов (губернатор)