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Глава Воронежской области лидирует на выборах с 76,74 процента голосов

Глава Воронежской области лидирует на выборах с 76,74 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Глава Воронежской области лидирует на выборах с 76,74 процента голосов

Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев лидирует на выборах главы региона с 76,74% голосов после обработки 53,9% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:46

2023-09-10T23:46

2023-09-10T23:53

политика

воронежская область

единый день голосования в россии — 2023

александр гусев (губернатор)

лдпр

единая россия

кпрф

игорь борисов

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ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев лидирует на выборах главы региона с 76,74% голосов после обработки 53,9% протоколов, свидетельствуют предварительные данные облизбиркома."После обработки 53,9% протоколов УИК: Большов Павел Павлович (ЛДПР) - 23 264 голоса (5,53%); Борисов Игорь Борисович ("Родина") - 12 507 голосов (2,97%); Гусев Александр Викторович ("Единая Россия" - 323 054 голоса (76,74%); Рогатнев Андрей Иванович (КПРФ) - 37 900 голосов (9,00%); Тарасов Ярослав Николаевич ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 18 415 голосов (4,37%)", - говорится в сообщении облизбиркома.При это новые данные ЦИК РФ после обработки 44,86% протоколов свидетельствуют, что Гусев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 76,2% голосов избирателей, второе место занимает Андрей Рогатнев (КПРФ) – 9,3% голосов, третьим идет Павел Большов (ЛДПР) – 5,61%. Ярослав Тарасов ("Справедливая Россия - За правду") и Игорь Борисов ("Родина") после подсчета 44,86% протоколов набрали 4,46% и 3,01% голосов соответственно.

воронежская область

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политика, воронежская область, единый день голосования в россии — 2023, александр гусев (губернатор), лдпр, единая россия, кпрф, игорь борисов