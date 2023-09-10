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Глава Красноярского края победил на выборах с 70,22 процента голосов

Глава Красноярского края победил на выборах с 70,22 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Глава Красноярского края победил на выборах с 70,22 процента голосов

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков побеждает на выборах главы региона с 70,22% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, сообщил... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:28

2023-09-10T23:28

2023-09-10T23:36

политика

красноярский край

михаил котюков

александр александрович

лдпр

кпрф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков побеждает на выборах главы региона с 70,22% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, сообщил и.о. первого заместителя региона Сергей Пономаренко со ссылкой на предварительные данные."По предварительным данным, после обработки 100% бюллетеней получены следующие данные по выборам губернатора Красноярского края. Котюков Михаил Михайлович ("Единая Россия") - 70,22%, Глисков Александр Александрович (ЛДПР) - 11,32%, Иванова Ирина Геннадьевна ("Зеленые") - 8,24%, Новак Андрей Петрович (КПРФ) - 6,03%, Маркерт Максим Андреевич (СР) - 1,70%", - написал он в своем телеграм-канале.Участие в голосовании приняли 729,1 тысячи избирателей, или 35,54% от общего количества избирателей по краю, добавил он.

красноярский край

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политика, красноярский край, михаил котюков, александр александрович, лдпр, кпрф, единая россия