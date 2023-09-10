https://ria.ru/20230910/vybory-1895420487.html

Собянин набрал 2,41 миллиона голосов после подсчета 83,9% протоколов

Собянин набрал 2,41 миллиона голосов после подсчета 83,9% протоколов - РИА Новости, 10.09.2023

Собянин набрал 2,41 миллиона голосов после подсчета 83,9% протоколов

Сергей Собянин набрал 2 409 524 голоса после подсчета 83,9 процента протоколов на выборах мэра Москвы, следует из предварительных подсчетов Общественного штаба... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:27

2023-09-10T23:27

2023-09-10T23:42

политика

москва

сергей собянин

борис чернышов (депутат)

московская городская дума

госдума рф

леонид зюганов

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сергей Собянин набрал 2 409 524 голоса после подсчета 83,9 процента протоколов на выборах мэра Москвы, следует из предварительных подсчетов Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице."Собянин С.С. общее — 2 409 524 голоса. Зюганов Л.А. — 257 012 голосов, Чернышов Б.А. — 179 200 голосов", — свидетельствуют данные на экранах в группе разбора. В свою очередь, первый зампред руководителя фракции "Справедливая России —Патриоты — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев набрал 124 297 голосов, а вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков — 167 812 голосов. Сам Собянин отметил, что в этом году москвичи проявили самую большую активность на выборах главы города. Он поблагодарил избирателей, а также членов штаба, активистов и доверенных лиц.Как сообщили в Мосгоризбиркоме, всего в голосовании приняли участие более 3,2 миллиона жителей столицы, что составляет примерно 50 процентов избирателей.Выборы в большинстве российских регионов проходили с 8 по 10 сентября. В Москве выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230910/predstaviteli-1895373618.html

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

москва

тинао

новомосковский административный округ

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политика, москва, сергей собянин, борис чернышов (депутат), московская городская дума, госдума рф, леонид зюганов, единый день голосования в россии — 2023, владислав даванков, справедливая россия, мосгоризбирком, тинао, новомосковский административный округ