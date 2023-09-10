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Собянин набрал 2,41 миллиона голосов после подсчета 83,9% протоколов - РИА Новости, 10.09.2023
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23:27 10.09.2023 (обновлено: 23:42 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895420487.html
Собянин набрал 2,41 миллиона голосов после подсчета 83,9% протоколов
Собянин набрал 2,41 миллиона голосов после подсчета 83,9% протоколов - РИА Новости, 10.09.2023
Собянин набрал 2,41 миллиона голосов после подсчета 83,9% протоколов
Сергей Собянин набрал 2 409 524 голоса после подсчета 83,9 процента протоколов на выборах мэра Москвы, следует из предварительных подсчетов Общественного штаба... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T23:27
2023-09-10T23:42
политика
москва
сергей собянин
борис чернышов (депутат)
московская городская дума
госдума рф
леонид зюганов
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сергей Собянин набрал 2 409 524 голоса после подсчета 83,9 процента протоколов на выборах мэра Москвы, следует из предварительных подсчетов Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице."Собянин С.С. общее — 2 409 524 голоса. Зюганов Л.А. — 257 012 голосов, Чернышов Б.А. — 179 200 голосов", — свидетельствуют данные на экранах в группе разбора. В свою очередь, первый зампред руководителя фракции "Справедливая России —Патриоты — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев набрал 124 297 голосов, а вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков — 167 812 голосов. Сам Собянин отметил, что в этом году москвичи проявили самую большую активность на выборах главы города. Он поблагодарил избирателей, а также членов штаба, активистов и доверенных лиц.Как сообщили в Мосгоризбиркоме, всего в голосовании приняли участие более 3,2 миллиона жителей столицы, что составляет примерно 50 процентов избирателей.Выборы в большинстве российских регионов проходили с 8 по 10 сентября. В Москве выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
https://ria.ru/20230910/predstaviteli-1895373618.html
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москва
тинао
новомосковский административный округ
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политика, москва, сергей собянин, борис чернышов (депутат), московская городская дума, госдума рф, леонид зюганов, единый день голосования в россии — 2023, владислав даванков, справедливая россия, мосгоризбирком, тинао, новомосковский административный округ
Политика, Москва, Сергей Собянин, Борис Чернышов (депутат), Московская городская дума, Госдума РФ, Леонид Зюганов, Единый день голосования в России — 2023, Владислав Даванков, Справедливая Россия, Мосгоризбирком, ТиНАО, Новомосковский административный округ
Собянин набрал 2,41 миллиона голосов после подсчета 83,9% протоколов

ЦИК: Собянин набрал 2,41 миллиона голосов после подсчета 83,9% протоколов

© Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
© Кирилл Каллиников
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Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сергей Собянин набрал 2 409 524 голоса после подсчета 83,9 процента протоколов на выборах мэра Москвы, следует из предварительных подсчетов Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
"Собянин С.С. общее — 2 409 524 голоса. Зюганов Л.А. — 257 012 голосов, Чернышов Б.А. — 179 200 голосов", — свидетельствуют данные на экранах в группе разбора.
Иностранные эксперты в Общественном штабе в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Более 20 экспертов из зарубежных стран посетили Общественный штаб в Москве
Вчера, 17:46
В свою очередь, первый зампред руководителя фракции "Справедливая России —Патриоты — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев набрал 124 297 голосов, а вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков — 167 812 голосов.
Сам Собянин отметил, что в этом году москвичи проявили самую большую активность на выборах главы города. Он поблагодарил избирателей, а также членов штаба, активистов и доверенных лиц.
Как сообщили в Мосгоризбиркоме, всего в голосовании приняли участие более 3,2 миллиона жителей столицы, что составляет примерно 50 процентов избирателей.
Выборы в большинстве российских регионов проходили с 8 по 10 сентября. В Москве выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаМоскваСергей СобянинБорис Чернышов (депутат)Московская городская думаГосдума РФЛеонид ЗюгановЕдиный день голосования в России — 2023Владислав ДаванковСправедливая РоссияМосгоризбиркомТиНАОНовомосковский административный округ
 
 
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