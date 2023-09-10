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Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 838 тысячами голосов

Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 838 тысячами голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 838 тысячами голосов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья более чем с 838 тысячами голосов (около 84%), свидетельствуют данные ЦИК,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:41

2023-09-10T23:41

2023-09-10T23:41

политика

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

александр наумов

кирилл жигарев

лдпр

кпрф

единая россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья более чем с 838 тысячами голосов (около 84%), свидетельствуют данные ЦИК, отраженные на мониторах в пресс-центре Центризбиркома. "Предварительные итоги голосования, протоколов УИК (обработано - ред.): 32,93%. Первое место - Воробьев Андрей Юрьевич - "Единая Россия" - 838 433, число голосов - 83,99%", - свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте на выборах губернатора Подмосковья Александр Наумов от КПРФ с 6,07%, на третьем - Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,8%, на четвертом - Анатолий Никитин от СРЗП с 3,82%.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, московская область (подмосковье), андрей воробьев, александр наумов, кирилл жигарев, лдпр, кпрф, единая россия, единый день голосования в россии — 2023