https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895421497.html
Собянин набрал 2,44 миллиона голосов после подсчета 91,3% протоколов
Собянин набрал 2,44 миллиона голосов после подсчета 91,3% протоколов - РИА Новости, 11.09.2023
Собянин набрал 2,44 миллиона голосов после подсчета 91,3% протоколов
Сергей Собянин набрал 2 444 918 голосов после подсчета 91,3 процента протоколов на выборах мэра Москвы, следует из предварительных подсчетов Общественного штаба РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-10T23:47
2023-09-10T23:47
2023-09-11T00:06
политика
сергей собянин
москва
леонид зюганов
борис чернышов (депутат)
московская городская дума
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сергей Собянин набрал 2 444 918 голосов после подсчета 91,3 процента протоколов на выборах мэра Москвы, следует из предварительных подсчетов Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице."Собянин С. С. общее — 2 444 918 голосов. Зюганов Л. А. — 261 323 голоса, Чернышов Б. А. — 181 025 голосов", — свидетельствуют данные на экранах в группе разбора.В свою очередь, первый зампред руководителя фракции "Справедливая Россия —Патриоты — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев набрал 126 150 голосов, а вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков — 170 517 голосов.Сам Собянин отметил, что в этом году москвичи проявили самую большую активность на выборах главы города. Он поблагодарил избирателей, а также членов штаба, активистов и доверенных лиц.Как сообщили в Мосгоризбиркоме, всего в голосовании приняли участие более 3,2 миллиона жителей столицы, что составляет примерно 50 процентов избирателей.Выборы в большинстве российских регионов проходили с 8 по 10 сентября. В Москве выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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тинао
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Политика, Сергей Собянин, Москва, Леонид Зюганов, Борис Чернышов (депутат), Московская городская дума, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023, Владислав Даванков, Мосгоризбирком, Справедливая Россия, ТиНАО, Новомосковский административный округ
Собянин набрал 2,44 миллиона голосов после подсчета 91,3% протоколов
ЦИК: Собянин набрал 2,44 миллиона голосов после подсчета 91,3% протоколов