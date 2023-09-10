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ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 43,06 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023
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23:50 10.09.2023
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ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 43,06 процента голосов
ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 43,06 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023
ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 43,06 процента голосов
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Ярославской областной думы с 43,06% голосов, на втором месте КПРФ с 12,81%, свидетельствуют новые данные... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T23:50
2023-09-10T23:50
политика
единая россия
кпрф
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Ярославской областной думы с 43,06% голосов, на втором месте КПРФ с 12,81%, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки свыше половины протоколов. Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 56,64% протоколов "Единая Россия" набирает 43,06% голосов избирателей, КПРФ – 12,81%, ЛДПР – 11,61%. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 11,07% голосов, "Новые люди" – 7,46%, Партия пенсионеров - 6,28%, "Коммунисты России" - 5% голосов.
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политика, единая россия, кпрф, цик рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Единая Россия, КПРФ, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023
ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 43,06 процента голосов

ЦИК: ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 43,06% голосов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИнформационное табло в информационном центре ЦИК России
Информационное табло в информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Информационное табло в информационном центре ЦИК России
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Ярославской областной думы с 43,06% голосов, на втором месте КПРФ с 12,81%, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки свыше половины протоколов.
Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 56,64% протоколов "Единая Россия" набирает 43,06% голосов избирателей, КПРФ – 12,81%, ЛДПР – 11,61%. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 11,07% голосов, "Новые люди" – 7,46%, Партия пенсионеров - 6,28%, "Коммунисты России" - 5% голосов.
 
ПолитикаЕдиная РоссияКПРФЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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