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ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 43,06 процента голосов

ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 43,06 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 43,06 процента голосов

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Ярославской областной думы с 43,06% голосов, на втором месте КПРФ с 12,81%, свидетельствуют новые данные... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:50

2023-09-10T23:50

2023-09-10T23:50

политика

единая россия

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цик рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Ярославской областной думы с 43,06% голосов, на втором месте КПРФ с 12,81%, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки свыше половины протоколов. Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 56,64% протоколов "Единая Россия" набирает 43,06% голосов избирателей, КПРФ – 12,81%, ЛДПР – 11,61%. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 11,07% голосов, "Новые люди" – 7,46%, Партия пенсионеров - 6,28%, "Коммунисты России" - 5% голосов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, единая россия, кпрф, цик рф, единый день голосования в россии — 2023