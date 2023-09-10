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Биография Владислава Кузнецова

Биография Владислава Кузнецова - РИА Новости, 11.09.2023

Биография Владислава Кузнецова

Владислав Гариевич Кузнецов родился 18 марта 1969 года в Москве. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-10T23:31

2023-09-10T23:31

2023-09-11T12:01

справки

владислав кузнецов

владимир путин

политика

единый день голосования в россии — 2023

чукотский автономный округ

чукотка

сибур холдинг

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Владислав Гариевич Кузнецов родился 18 марта 1969 года в Москве.Окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе (ныне Государственный университет управления). В 1992 году начал работать менеджером государственно-общественной организации Фирма "ИСТЭК". Далее, до 1994 года, работал менеджером АОЗТ "Верещагин и Ко".В 1994-1998 годах занимал должности экономиста, старшего экономиста, ведущего экономиста, начальника сектора, заместителя начальника отдела, заместителя директора правления – начальника отдела Московского акционерного банка содействия предпринимательству.В 1998-2002 годах – заместитель начальника управления Акционерного коммерческого банка "Российский капитал", консультант управления ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог".В 2002-2005 годах – директор департамента, управляющий директор АКБ "Доверительный и Инвестиционный банк".В 2005-2009 годах работал заместителем руководителя службы корпоративной политики ОАО "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания", главой, заместителем главы представительства АО "СИБУР-ЕВРОПА ЛТД" (Швейцария).С 2009 по 2012 годы занимал должности заместителя генерального директора ЗАО "Сибур-Моторс", генерального директора ОАО "Полиэф", ООО "Сибур-ПЭТФ", ЗАО "Сибур- ПЭТФ" (город Москва).С 2012 года по февраль 2014 года – генеральный директор ОАО "СИБУР-ПЭТФ" (город Тверь).С 2013 года по февраль 2014 года – директор полиэфирной цепочки ООО "СИБУР".С марта 2014 года занял должность директора обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия ООО "СИБУР", затем стал советником генерального директора компании "СИБУР".Одновременно с этим являлся депутатом Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по единому республиканскому избирательному округу V созыва. 9 января 2019 года Владислав Кузнецов был назначен на пост вице-губернатора Курганской области. В декабре 2021 года оставил пост по собственному желанию.9 июня 2022 года был назначен первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики.15 марта 2023 года Владимир Путин назначил Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа. 11 июня 2023 года Владислав Кузнецов был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах главы Чукотки и избран 72,34% голосов. Владислав Кузнецов удостоен благодарности президента РФ (2020). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

чукотский автономный округ

чукотка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, владислав кузнецов, владимир путин, политика, единый день голосования в россии — 2023, чукотский автономный округ, чукотка, сибур холдинг, государственный университет управления, российский капитал