Лавров обсудил с губернатором Чукотки международные связи региона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров провел встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым для обсуждения активизации международных связей региона.
- В МИД выразили уверенность, что расширение зарубежных контактов Чукотки будет способствовать привлечению зарубежных инвестиций в экономику региона.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым, в ходе которой они обсудили активизацию международных связей региона, сообщили в российском МИД.
В ведомстве отметили, что встреча прошла в преддверии презентации для дипломатического корпуса инвестиционного и экономического потенциала региона в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России, которая состоится 17 июня.
"Обсуждена активизация международных связей Чукотки и оказываемое МИД России содействие в этой работе. Выражена уверенность, что расширение зарубежных контактов будет содействовать привлечению зарубежных инвестиций в экономику этого самого восточного региона России", - говорится в сообщении министерства по итогам встречи.