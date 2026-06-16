Лавров обсудил с губернатором Чукотки международные связи региона

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым, в ходе которой они обсудили активизацию международных связей региона, сообщили в российском МИД.

В ведомстве отметили, что встреча прошла в преддверии презентации для дипломатического корпуса инвестиционного и экономического потенциала региона в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России, которая состоится 17 июня.