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Лавров обсудил с губернатором Чукотки международные связи региона - РИА Новости, 16.06.2026
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21:21 16.06.2026
Лавров обсудил с губернатором Чукотки международные связи региона

Лавров обсудил с Кузнецовым активизацию международных связей Чукотки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров провел встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым для обсуждения активизации международных связей региона.
  • В МИД выразили уверенность, что расширение зарубежных контактов Чукотки будет способствовать привлечению зарубежных инвестиций в экономику региона.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым, в ходе которой они обсудили активизацию международных связей региона, сообщили в российском МИД.
В ведомстве отметили, что встреча прошла в преддверии презентации для дипломатического корпуса инвестиционного и экономического потенциала региона в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России, которая состоится 17 июня.
"Обсуждена активизация международных связей Чукотки и оказываемое МИД России содействие в этой работе. Выражена уверенность, что расширение зарубежных контактов будет содействовать привлечению зарубежных инвестиций в экономику этого самого восточного региона России", - говорится в сообщении министерства по итогам встречи.
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