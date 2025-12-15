Путин поручил подготовить предложения по привлечению РГО к развитию Арктики

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по привлечению РГО к реализации программ развития арктических территорий РФ.
Соответствующий перечень поручений по итогам XVII съезда Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" и заседания её попечительского совета 23 октября опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество" и представить предложения... по привлечению "Русского географического общества" к реализации программ комплексного развития территорий Арктической зоны Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – 1 февраля 2026 года, ответственные - премьер России Михаил Мишустин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Артюхов, губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, президент РГО, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.