Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил подготовить предложения по привлечению РГО к развитию Арктики - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/putin-2062213491.html
Путин поручил подготовить предложения по привлечению РГО к развитию Арктики
Путин поручил подготовить предложения по привлечению РГО к развитию Арктики - РИА Новости, 15.12.2025
Путин поручил подготовить предложения по привлечению РГО к развитию Арктики
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по привлечению РГО к реализации программ развития арктических территорий РФ. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:47:00+03:00
2025-12-15T18:47:00+03:00
россия
владимир путин
ирина гехт
русское географическое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_f629e5b886e7651f51456ebbcdf853e4.jpg
https://ria.ru/20251215/putin-2062212683.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_d8a00b735197a20b06fadc14995e5e66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, ирина гехт, русское географическое общество
Россия, Владимир Путин, Ирина Гехт, Русское географическое общество
Путин поручил подготовить предложения по привлечению РГО к развитию Арктики

Путин поручил подготовить предложения по привлечению РГО к программам по Арктики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по привлечению РГО к реализации программ развития арктических территорий РФ.
Соответствующий перечень поручений по итогам XVII съезда Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" и заседания её попечительского совета 23 октября опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество" и представить предложения... по привлечению "Русского географического общества" к реализации программ комплексного развития территорий Арктической зоны Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – 1 февраля 2026 года, ответственные - премьер России Михаил Мишустин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Артюхов, губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, президент РГО, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин рекомендовал предоставить РГО здание для музея географии
18:44
 
РоссияВладимир ПутинИрина ГехтРусское географическое общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала