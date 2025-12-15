Путин поручил подготовить предложения по привлечению РГО к развитию Арктики

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество" и представить предложения... по привлечению "Русского географического общества" к реализации программ комплексного развития территорий Арктической зоны Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.