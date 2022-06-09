https://ria.ru/20220609/kuznetsov-1794207693.html
Глава ЛНР назначил нового первого зампреда правительства
Глава ЛНР назначил нового первого зампреда правительства - РИА Новости, 09.06.2022
Глава ЛНР назначил нового первого зампреда правительства
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назначил первым заместителем председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова, сообщило правительство... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:06
2022-06-09T12:06
2022-06-09T13:00
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назначил первым заместителем председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова, сообщило правительство республики."Согласно указу главы Луганской Народной Республики первым заместителем председателя правительства ЛНР назначен Владислав Кузнецов", - сообщило правительство ЛНР в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220609/stakhanov-1794153108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, леонид пасечник
12:06 09.06.2022 (обновлено: 13:00 09.06.2022)
Глава ЛНР назначил нового первого зампреда правительства
Глава ЛНР назначил Владислава Кузнецова первым зампредом правительства