Рейтинг@Mail.ru
"Поняла, что меня "кинули". Как россиян лишают квартир - РИА Новости, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 28.03.2026 (обновлено: 08:02 28.03.2026)
https://ria.ru/20260328/kvartiry-2083262794.html
"Поняла, что меня "кинули". Как россиян лишают квартир
"Поняла, что меня "кинули". Как россиян лишают квартир - РИА Новости, 28.03.2026
"Поняла, что меня "кинули". Как россиян лишают квартир
Деятельность риелторов по-прежнему не регулируется на рынке недвижимости. Последствия бывают плачевными — люди не только лишаются жилья, но и остаются без... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T08:00:00+03:00
2026-03-28T08:02:00+03:00
жилье
россия
смоленск
москва
светлана разворотнева
наталья котова
владислав кузнецов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906874063_0:311:2987:1991_1920x0_80_0_0_61b052c16ee031d6d486dab195f3eace.jpg
россия
смоленск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906874063_332:0:2987:1991_1920x0_80_0_0_002ccbd17b630e1f39342d8c3d8d876f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, смоленск, москва, светлана разворотнева, наталья котова, владислав кузнецов, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Жилье, Россия, Смоленск, Москва, Светлана Разворотнева, Наталья Котова, Владислав Кузнецов, Госдума РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

"Поняла, что меня "кинули". Как россиян лишают квартир

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДевушка смотрит в окно
Девушка смотрит в окно - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Деятельность риелторов по-прежнему не регулируется на рынке недвижимости. Последствия бывают плачевными — люди не только лишаются жилья, но и остаются без денег. РИА Новости разбиралось, как действуют нечестные агенты.

"Жертвы недобросовестных агентов"

Суд во Владимире в марте признал семерых членов банды "черных риелторов" виновными в 17 преступлениях по статье 159 УК России ("Мошенничество"). Сроки от пяти до пятнадцати лет лишения свободы получили шестеро, троим из них предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Еще одного "агента" приговорили к трем годам условно.
Члены преступной группировки действовали с 2016 по 2018-й. Жертв находили среди самых уязвимых слоев населения: потерпевшие — в основном пенсионеры и люди с алкогольной зависимостью.
Мошенники входили в доверие, некоторых спаивали, а затем навязывали услуги — предлагали продавать недвижимость в счет погашения долгов за коммуналку или же для приобретения нового, более комфортного жилья.
Жертв, чтобы никому не рассказали о сделках, вывозили на дачи и съемные квартиры. Получив необходимые документы, мошенники оформляли недвижимость на себя или своих родственников.
В итоге люди лишались и денег, и жилья.
За аналогичные преступления год назад перед судом предстали агенты по недвижимости в Смоленске. Их обвинили в серии афер почти на 22 миллиона рублей. Людям, ведущим асоциальный образ жизни, преступники предлагали помощь с погашением долгов.
А в феврале 2025-го Тушинский районный суд Москвы приговорил к 14 и шести годам тюрьмы участниц "банды хамелеонов" Наталью Котову и Наталью Еременко. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
В марте начался суд еще над двумя членами банды — Марией С. и Владиславом К. Их обвиняют в убийстве предпринимательницы Светланы Халяповой и присвоении ее недвижимости. Женщина числилась без вести пропавшей с 2017-го. За это время “риелторы” с помощью поддельных документов захватили несколько ее квартир и пытались их продать.
Кроме того, аферисты искали пустующие квартиры, подделывали документы на право собственности и притворялись владельцами недвижимости. В ход шли грим, парики и поддельные паспорта.
И это лишь некоторые случаи афер на рынке недвижимости за последние несколько лет. Еще в 2024-м комитет Госдумы по строительству и ЖКХ озвучил статистику: семь-восемь тысяч россиян ежегодно становятся жертвами недобросовестных риелторов — в том числе из-за того, что их деятельность никак не регулируется.

"Ситуация не меняется"

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с РИА Новости отмечает, что ситуация не изменилась, хотя подготовка закона о риелторской деятельности обсуждается уже два года.
"В законодательстве даже нет такого понятия — риелтор, — говорит она. — Это отличает нас от большинства стран мира, где заниматься профессиональным посредничеством при совершении сделок можно лишь при наличии лицензии либо сертификата. Лицензирование было в 2000-х, но потом его отменили".
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Девушка открывает дверь квартиры
Разворотнева рассказала, что помогать гражданам в совершении многомиллионных сделок и выставлять объекты на продажу может любой человек, называющий себя риелтором.
"Они не юридические лица, не вносят отчетность в Росфинмониторинг и все равно продолжают работать, — продолжает депутат. — От этого страдают все: граждане, потому что у них нет критериев выбора специалиста, бюджет, так как огромное количество риелторов не платит налоги, и добросовестные специалисты, которые вкладываются в обучение, работают "в белую" и сдают отчетность".

"Общались как добрые знакомые"

Наталья В. лично столкнулась с недобросовестным агентом. С 2010-го она живет в Швеции. В родном Мурманске осталась давно приватизированная трехкомнатная квартира. Первое время после отъезда там жил ее сын, но позже он тоже переехал, и жилье решили сдавать. Тогда семья впервые столкнулась с непрофессиональным специалистом.
"Сын занимался вопросом сдачи в аренду и нанял какого-то горе-риелтора, — вспоминает мурманчанка. — Скорее всего, этот человек с недвижимостью вообще не был связан. Сдать квартиру так и не смог. Я еще все время настаивала, что хочу видеть договор доверительного управления. Вот он окончательно и слился".
© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкМужчина осматривает квартиру
Мужчина осматривает квартиру - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Александр Иванов
Перейти в медиабанк
Мужчина осматривает квартиру
Пережив неприятный опыт, Наталья продолжила искать подходящего специалиста. Обратилась в местное агентство недвижимости, где ей предложили услуги некоего Сергея П. Стороны согласились сотрудничать.
Изначально договор был подписан с агентством, а позже Сергей оформил ИП, предупредив об этом Наталью. На тот момент у них уже были дружеские отношения. Риелтор даже посвящал ее в свою личную жизнь. В итоге она переподписала договор с его ИП.
"Он сдавал квартиру около двух лет. Тогда все было прозрачно и честно. Поскольку были долги по коммунальным платежам, средства от аренды шли на погашение за минусом комиссии Сергея", — объясняет Наталья.

"На связь больше не выходил"

В 2023-м она решила продать квартиру, риелтор предложил помощь. Предоставил список необходимых документов, оговорили комиссию, оформили доверенность.
Покупателей нашли менее чем за полгода. На контакт с Натальей они не выходили — все делал риелтор.
Наталья и Сергей начали обсуждать способы передачи вырученной суммы. Первую встречу назначили в Турции. Но за несколько дней агент отменил ее по “личным причинам”. Последующие попытки встретиться тоже сорвались по его вине.
"Один раз договорились увидеться в Калининграде — у него были дела по работе. Купили билеты, забронировали отель, а за пару дней он сообщил, что не приедет. Пришлось отменять поездку. Конечно, деньги за бронь и билеты мы потеряли", — говорит Наталья.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖилые дома жилмассива в Новосибирске
Жилые дома жилмассива в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Жилые дома жилмассива в Новосибирске
В последний раз за деньгами она ездила в Санкт-Петербург. Сергей заранее известил, что хочет отдохнуть в северной столице. Уверял, что вся сумма на руках и на этот раз они точно встретятся.
Наталья вновь купила билеты и прилетела, но все телефоны агента были выключены. Больше с ним связаться не удалось.
"Окончательно осознав, что меня “кинули”, я обратилась в полицию и подала заявление в суд. Заседание пройдет в конце марта", — подводит итог мурманчанка.

"Перевела деньги от безвыходности"

Мошенники наживаются и на обмане с арендой.
Так, Ангелина (имя изменено по просьбе героя) в июне 2025-го по работе переехала во Владивосток. Первым делом начала искать съемную квартиру на местном сайте недвижимости.
"Снять жилье в тот момент было очень тяжело. Я уже почти сдалась. Но тут удача — со мной связался агент. И квартира выглядела вполне приличной", — вспоминает девушка.
Риелтор начал ее "обрабатывать". Говорил, что желающих снять конкретно эту квартиру много, поэтому надо внести залог. Пообещал на следующий день организовать встречу для подписания договора. После этого Ангелина с ним еще несколько раз созвонилась.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон
"По телефонному разговору на мошенника он не был похож, — объясняет она. — Я уже много раз снимала квартиры, общался он вполне профессионально. Наверное, поэтому так спокойно и перевела деньги. Ну и от безвыходности, жить ведь где-то надо".
Через пару часов риелтор объявил о поступившем более выгодном предложении от другого претендента — якобы тот предложил заплатить сразу всю сумму. Выдвинул Ангелине условие: переводи остаток и квартира останется за тобой. Девушка, испугавшись остаться без жилья, согласилась.
Потом состоялось еще несколько разговоров с агентом. Как и обещал, он назначил встречу на следующий день. Однако за несколько часов попросил Ангелину перенести сделку из-за “непредвиденных обстоятельств”. А затем и вовсе пропал — телефон недоступен, объявление о его услугах исчезло с сайта. Девушка потеряла 65 тысяч рублей.

"Риелтором может стать любой"

Светлана Разворотнева считает, что необходим реестр специалистов, которые смогут подтвердить квалификацию, отсутствие судимостей и гражданство. Тогда, по ее словам, подобных ситуаций станет меньше.
Юрист в сфере недвижимости Андрей Кудин уверен, что агенты по недвижимости должны иметь юридическое образование.
"Сейчас риелтором может стать любой. Но это неправильно. Такой специалист обязан качественно проводить любую сделку "под ключ", а значит, не только устраивать показы квартир, но и проводить юридическое сопровождение по документам", — поясняет он.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКлючи в домовых почтовых ящиках
Ключи в домовых почтовых ящиках - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Ключи в домовых почтовых ящиках
По словам Кудина, если раньше "черными риелторами" считали только агентов, напрямую связанных с криминалом ради завладения чужим имуществом, то сегодня так называют любых мошенников в сфере недвижимости. Даже агента, который, например, вовремя не вернул залог.
Юрист напоминает, что профессионалы всегда работают только по договору. Кроме того, клиенту следует поинтересоваться образованием агента, поскольку у многих риелторов его просто нет.
Стоит уточнить, работает ли агент от какой-то организации, или это ИП, или, может быть, самозанятый. На первых порах определить недобросовестного риелтора очень сложно, но внимание к мелочам поможет избежать неприятных последствий.
Депутат Светлана Разворотнева добавляет, что в министерстве экономического развития отсутствие регулирования объясняют дополнительной нагрузкой на бизнес. При этом защититься от мошенников достаточно сложно. Суд должен доказать, что недобросовестная работа причинила ущерб.
 
ЖильеРоссияСмоленскМоскваСветлана РазворотневаНаталья КотоваВладислав КузнецовГосдума РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала