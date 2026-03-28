"Поняла, что меня "кинули". Как россиян лишают квартир

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Деятельность риелторов по-прежнему не регулируется на рынке недвижимости. Последствия бывают плачевными — люди не только лишаются жилья, но и остаются без денег. РИА Новости разбиралось, как действуют нечестные агенты.

"Жертвы недобросовестных агентов"

Суд во Владимире в марте признал семерых членов банды "черных риелторов" виновными в 17 преступлениях по статье 159 УК России ("Мошенничество"). Сроки от пяти до пятнадцати лет лишения свободы получили шестеро, троим из них предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Еще одного "агента" приговорили к трем годам условно.

Члены преступной группировки действовали с 2016 по 2018-й. Жертв находили среди самых уязвимых слоев населения: потерпевшие — в основном пенсионеры и люди с алкогольной зависимостью.

Мошенники входили в доверие, некоторых спаивали, а затем навязывали услуги — предлагали продавать недвижимость в счет погашения долгов за коммуналку или же для приобретения нового, более комфортного жилья.

Жертв, чтобы никому не рассказали о сделках, вывозили на дачи и съемные квартиры. Получив необходимые документы, мошенники оформляли недвижимость на себя или своих родственников.

В итоге люди лишались и денег, и жилья.

За аналогичные преступления год назад перед судом предстали агенты по недвижимости в Смоленске. Их обвинили в серии афер почти на 22 миллиона рублей. Людям, ведущим асоциальный образ жизни, преступники предлагали помощь с погашением долгов.

А в феврале 2025-го Тушинский районный суд Москвы приговорил к 14 и шести годам тюрьмы участниц "банды хамелеонов" Наталью Котову и Наталью Еременко. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств.

В марте начался суд еще над двумя членами банды — Марией С. и Владиславом К. Их обвиняют в убийстве предпринимательницы Светланы Халяповой и присвоении ее недвижимости. Женщина числилась без вести пропавшей с 2017-го. За это время “риелторы” с помощью поддельных документов захватили несколько ее квартир и пытались их продать.

Кроме того, аферисты искали пустующие квартиры, подделывали документы на право собственности и притворялись владельцами недвижимости. В ход шли грим, парики и поддельные паспорта.

И это лишь некоторые случаи афер на рынке недвижимости за последние несколько лет. Еще в 2024-м комитет Госдумы по строительству и ЖКХ озвучил статистику: семь-восемь тысяч россиян ежегодно становятся жертвами недобросовестных риелторов — в том числе из-за того, что их деятельность никак не регулируется.

"Ситуация не меняется"

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с РИА Новости отмечает, что ситуация не изменилась, хотя подготовка закона о риелторской деятельности обсуждается уже два года.

"В законодательстве даже нет такого понятия — риелтор, — говорит она. — Это отличает нас от большинства стран мира, где заниматься профессиональным посредничеством при совершении сделок можно лишь при наличии лицензии либо сертификата. Лицензирование было в 2000-х, но потом его отменили".

Разворотнева рассказала, что помогать гражданам в совершении многомиллионных сделок и выставлять объекты на продажу может любой человек, называющий себя риелтором.

"Они не юридические лица, не вносят отчетность в Росфинмониторинг и все равно продолжают работать, — продолжает депутат. — От этого страдают все: граждане, потому что у них нет критериев выбора специалиста, бюджет, так как огромное количество риелторов не платит налоги, и добросовестные специалисты, которые вкладываются в обучение, работают "в белую" и сдают отчетность".

"Общались как добрые знакомые"

Наталья В. лично столкнулась с недобросовестным агентом. С 2010-го она живет в Швеции. В родном Мурманске осталась давно приватизированная трехкомнатная квартира. Первое время после отъезда там жил ее сын, но позже он тоже переехал, и жилье решили сдавать. Тогда семья впервые столкнулась с непрофессиональным специалистом.

"Сын занимался вопросом сдачи в аренду и нанял какого-то горе-риелтора, — вспоминает мурманчанка. — Скорее всего, этот человек с недвижимостью вообще не был связан. Сдать квартиру так и не смог. Я еще все время настаивала, что хочу видеть договор доверительного управления. Вот он окончательно и слился".

Пережив неприятный опыт, Наталья продолжила искать подходящего специалиста. Обратилась в местное агентство недвижимости, где ей предложили услуги некоего Сергея П. Стороны согласились сотрудничать.

Изначально договор был подписан с агентством, а позже Сергей оформил ИП, предупредив об этом Наталью. На тот момент у них уже были дружеские отношения. Риелтор даже посвящал ее в свою личную жизнь. В итоге она переподписала договор с его ИП.

"Он сдавал квартиру около двух лет. Тогда все было прозрачно и честно. Поскольку были долги по коммунальным платежам, средства от аренды шли на погашение за минусом комиссии Сергея", — объясняет Наталья.

"На связь больше не выходил"

В 2023-м она решила продать квартиру, риелтор предложил помощь. Предоставил список необходимых документов, оговорили комиссию, оформили доверенность.

Покупателей нашли менее чем за полгода. На контакт с Натальей они не выходили — все делал риелтор.

Наталья и Сергей начали обсуждать способы передачи вырученной суммы. Первую встречу назначили в Турции. Но за несколько дней агент отменил ее по “личным причинам”. Последующие попытки встретиться тоже сорвались по его вине.

"Один раз договорились увидеться в Калининграде — у него были дела по работе. Купили билеты, забронировали отель, а за пару дней он сообщил, что не приедет. Пришлось отменять поездку. Конечно, деньги за бронь и билеты мы потеряли", — говорит Наталья.

В последний раз за деньгами она ездила в Санкт-Петербург. Сергей заранее известил, что хочет отдохнуть в северной столице. Уверял, что вся сумма на руках и на этот раз они точно встретятся.

Наталья вновь купила билеты и прилетела, но все телефоны агента были выключены. Больше с ним связаться не удалось.

"Окончательно осознав, что меня “кинули”, я обратилась в полицию и подала заявление в суд. Заседание пройдет в конце марта", — подводит итог мурманчанка.

"Перевела деньги от безвыходности"

Мошенники наживаются и на обмане с арендой.

Так, Ангелина (имя изменено по просьбе героя) в июне 2025-го по работе переехала во Владивосток. Первым делом начала искать съемную квартиру на местном сайте недвижимости.

"Снять жилье в тот момент было очень тяжело. Я уже почти сдалась. Но тут удача — со мной связался агент. И квартира выглядела вполне приличной", — вспоминает девушка.

Риелтор начал ее "обрабатывать". Говорил, что желающих снять конкретно эту квартиру много, поэтому надо внести залог. Пообещал на следующий день организовать встречу для подписания договора. После этого Ангелина с ним еще несколько раз созвонилась.

"По телефонному разговору на мошенника он не был похож, — объясняет она. — Я уже много раз снимала квартиры, общался он вполне профессионально. Наверное, поэтому так спокойно и перевела деньги. Ну и от безвыходности, жить ведь где-то надо".

Через пару часов риелтор объявил о поступившем более выгодном предложении от другого претендента — якобы тот предложил заплатить сразу всю сумму. Выдвинул Ангелине условие: переводи остаток и квартира останется за тобой. Девушка, испугавшись остаться без жилья, согласилась.

Потом состоялось еще несколько разговоров с агентом. Как и обещал, он назначил встречу на следующий день. Однако за несколько часов попросил Ангелину перенести сделку из-за “непредвиденных обстоятельств”. А затем и вовсе пропал — телефон недоступен, объявление о его услугах исчезло с сайта. Девушка потеряла 65 тысяч рублей.

"Риелтором может стать любой"

Светлана Разворотнева считает, что необходим реестр специалистов, которые смогут подтвердить квалификацию, отсутствие судимостей и гражданство. Тогда, по ее словам, подобных ситуаций станет меньше.

Юрист в сфере недвижимости Андрей Кудин уверен, что агенты по недвижимости должны иметь юридическое образование.

"Сейчас риелтором может стать любой. Но это неправильно. Такой специалист обязан качественно проводить любую сделку "под ключ", а значит, не только устраивать показы квартир, но и проводить юридическое сопровождение по документам", — поясняет он.

По словам Кудина, если раньше "черными риелторами" считали только агентов, напрямую связанных с криминалом ради завладения чужим имуществом, то сегодня так называют любых мошенников в сфере недвижимости. Даже агента, который, например, вовремя не вернул залог.

Юрист напоминает, что профессионалы всегда работают только по договору. Кроме того, клиенту следует поинтересоваться образованием агента, поскольку у многих риелторов его просто нет.

Стоит уточнить, работает ли агент от какой-то организации, или это ИП, или, может быть, самозанятый. На первых порах определить недобросовестного риелтора очень сложно, но внимание к мелочам поможет избежать неприятных последствий.