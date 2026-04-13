На Чукотке экс-чиновника осудили за гибель девочки, замерзшей на льду

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр - РИА Новости. Бывший заместитель начальника управления гражданской защиты и противопожарной службы Чукотки осужден на 2 года колонии-поселения за то, что вовремя не поднял силы на поиски 8-летней девочки, которая после гибели родителей 20 часов в мокрой одежде провела на льду акватории Залива Креста и скончалась от переохлаждения, сообщает прокуратура региона.