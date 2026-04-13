На Чукотке экс-чиновника осудили за гибель девочки, замерзшей на льду

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр - РИА Новости. Бывший заместитель начальника управления гражданской защиты и противопожарной службы Чукотки осужден на 2 года колонии-поселения за то, что вовремя не поднял силы на поиски 8-летней девочки, которая после гибели родителей 20 часов в мокрой одежде провела на льду акватории Залива Креста и скончалась от переохлаждения, сообщает прокуратура региона.
В апреле 2024 года глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщал, что девочка позвонила в ЕДДС и рассказала, что под лед провалился снегоход, на котором она ехала с родителями из поселка Эгвекинот в село Конергино. Ребенка на льду залива Креста нашли оленеводы, но позже связь с ними пропала. С вертолета спасатели обнаружили ребенка без признаков жизни, рядом была майна, в которую вели следы снегохода, предположительно, оленеводов. Их и родителей девочки не нашли.
Прокуратура сообщила, что замначальника управления ГЗ и ПС, зная о звонках ребенка, только на следующие сутки решил привлечь силы на поиски. Около 20 часов девочка оставалась одна в суровых зимних условиях и, не дождавшись помощи, скончалась от переохлаждения, отмечало ведомство. "Суд назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил. Мужчину осудили по статье "Халатность".