На Чукотке экс-чиновника осудили за гибель девочки, замерзшей на льду

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 13.04.2026
На Чукотке экс-чиновника осудили на 2 года за гибель девочки, замерзшей на льду

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 13 апр - РИА Новости. Бывший заместитель начальника управления гражданской защиты и противопожарной службы Чукотки осужден на 2 года колонии-поселения за то, что вовремя не поднял силы на поиски 8-летней девочки, которая после гибели родителей 20 часов в мокрой одежде провела на льду акватории Залива Креста и скончалась от переохлаждения, сообщает прокуратура региона.
В апреле 2024 года глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщал, что девочка позвонила в ЕДДС и рассказала, что под лед провалился снегоход, на котором она ехала с родителями из поселка Эгвекинот в село Конергино. Ребенка на льду залива Креста нашли оленеводы, но позже связь с ними пропала. С вертолета спасатели обнаружили ребенка без признаков жизни, рядом была майна, в которую вели следы снегохода, предположительно, оленеводов. Их и родителей девочки не нашли.
Прокуратура сообщила, что замначальника управления ГЗ и ПС, зная о звонках ребенка, только на следующие сутки решил привлечь силы на поиски. Около 20 часов девочка оставалась одна в суровых зимних условиях и, не дождавшись помощи, скончалась от переохлаждения, отмечало ведомство. "Суд назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил. Мужчину осудили по статье "Халатность".
ПроисшествияЧукоткаЭгвекинотВладислав КузнецовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала