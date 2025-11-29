Рейтинг@Mail.ru
"СКА-Нефтяник" обыграл "Динамо" в матче ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Хоккей
 
08:47 29.11.2025
"СКА-Нефтяник" обыграл "Динамо" в матче ЧР по бенди
"СКА-Нефтяник" обыграл "Динамо" в матче ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
"СКА-Нефтяник" обыграл "Динамо" в матче ЧР по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл московское "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
хабаровск
россия
"СКА-Нефтяник" обыграл "Динамо" в матче ЧР по бенди

Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл московское "Динамо" в матче ЧР по бенди

© Фото : Пресс-служба клуба "СКА-Нефтяник"Хоккеисты "СКА-Нефтяник"
Хоккеисты СКА-Нефтяник - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Пресс-служба клуба "СКА-Нефтяник"
Хоккеисты "СКА-Нефтяник". Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл московское "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 9:2. У победителей отличились Юрий Шардаков, Туомас Мяаття (3 гола), Максим Василенко, Дмитрий Сидоров, Владислав Кузнецов, Кирилл Бутенко и Томми Мяаття. В составе гостей мячи забросили Степан Зыков и Егор Ахманаев.
"СКА-Нефтяник" и "Динамо" были последними командами, шедшими без поражений. В прошлом сезоне клубы встречались в матче за бронзу, тогда также сильнее оказалась команда из Хабаровска.
"СКА-Нефтяник" продлил победную серию и с 15 очками возглавляет таблицу чемпионата, сыгравшее на матч больше "Динамо" (15 очков) идет вторым.
Борис Скрынник - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Глава федерации бенди рассказал о работе над возвращением на мировую арену
9 апреля, 18:51
 
