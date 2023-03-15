https://ria.ru/20230315/kuznetsov-1858155700.html
Путин назначил Владислава Кузнецова и. о. главы Чукотки
Путин назначил Владислава Кузнецова и. о. главы Чукотки - РИА Новости, 15.03.2023
Путин назначил Владислава Кузнецова и. о. главы Чукотки
Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T21:18
2023-03-15T21:18
2023-03-15T22:46
чукотский автономный округ
луганская народная республика
чукотка
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794231739_0:23:1077:629_1920x0_80_0_0_bff1d367618cd9de9383c82f767b2604.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа, сообщила пресс-служба Кремля.В свою очередь, главу региона Романа Копина освободили от должности по собственному желанию. Он руководил Чукотским автономным округом с 2008 года.Уточняется, что ранее Владислав Кузнецов занимал пост первого заместителя председателя правительства Луганской Народной Республики. Во время рабочей встречи по видео-конференц-связи он пообещал Путину служить Родине и быть полезным в регионе. Он также рассказал, что вызвался добровольцем, когда появилась возможность работать в ЛНР, и у него не было никаких сомнений.Президент, в свою очередь, отметил управленческий опыт Кузнецова, подчеркнув, что тот мог бы работать на участке с большим объемом ответственности. Глава государства пожелал удачи новому исполняющему обязанности главы Чукотского автономного округа.
https://ria.ru/20230131/mchs-1848658967.html
чукотский автономный округ
луганская народная республика
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794231739_9:0:1034:769_1920x0_80_0_0_4af10d1bb2c68cdb7e195b4a46e0da2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотский автономный округ, луганская народная республика, чукотка, дмитрий песков, владимир путин
Чукотский автономный округ, Луганская Народная Республика, Чукотка, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин назначил Владислава Кузнецова и. о. главы Чукотки
Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова и. о. главы Чукотского автономного округа
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа, сообщила
пресс-служба Кремля.
«
"Назначить Кузнецова Владислава Гариевича временно исполняющим обязанности губернатора Чукотского автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Чукотского автономного округа", — говорится в указе президента.
В свою очередь, главу региона Романа Копина освободили от должности по собственному желанию. Он руководил Чукотским автономным округом с 2008 года.
Уточняется, что ранее Владислав Кузнецов занимал пост первого заместителя председателя правительства Луганской Народной Республики. Во время рабочей встречи по видео-конференц-связи он пообещал Путину служить Родине и быть полезным в регионе. Он также рассказал, что вызвался добровольцем, когда появилась возможность работать в ЛНР, и у него не было никаких сомнений.
Президент, в свою очередь, отметил управленческий опыт Кузнецова, подчеркнув, что тот мог бы работать на участке с большим объемом ответственности. Глава государства пожелал удачи новому исполняющему обязанности главы Чукотского автономного округа.
Путин назначил нового заместителя главы МЧС