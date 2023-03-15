https://ria.ru/20230315/kuznetsov-1858155700.html

Путин назначил Владислава Кузнецова и. о. главы Чукотки

Путин назначил Владислава Кузнецова и. о. главы Чукотки - РИА Новости, 15.03.2023

Путин назначил Владислава Кузнецова и. о. главы Чукотки

Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T21:18

2023-03-15T21:18

2023-03-15T22:46

чукотский автономный округ

луганская народная республика

чукотка

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа, сообщила пресс-служба Кремля.В свою очередь, главу региона Романа Копина освободили от должности по собственному желанию. Он руководил Чукотским автономным округом с 2008 года.Уточняется, что ранее Владислав Кузнецов занимал пост первого заместителя председателя правительства Луганской Народной Республики. Во время рабочей встречи по видео-конференц-связи он пообещал Путину служить Родине и быть полезным в регионе. Он также рассказал, что вызвался добровольцем, когда появилась возможность работать в ЛНР, и у него не было никаких сомнений.Президент, в свою очередь, отметил управленческий опыт Кузнецова, подчеркнув, что тот мог бы работать на участке с большим объемом ответственности. Глава государства пожелал удачи новому исполняющему обязанности главы Чукотского автономного округа.

https://ria.ru/20230131/mchs-1848658967.html

чукотский автономный округ

луганская народная республика

чукотка

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чукотский автономный округ, луганская народная республика, чукотка, дмитрий песков, владимир путин