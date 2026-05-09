На Чукотке и Камчатке прогремели первые салюты в честь Дня Победы

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Первые в России салюты в честь Дня Победы прошли в Петропавловске-Камчатском и в Анадыре.
"Салют, Победа! С праздником, друзья!" - написал в своем Telegram-канале глава Чукотки Владислав Кузнецов. Там же он опубликовал кадры салюта в Анадыре.
Видео салюта в Петропавловске-Камчатском опубликовала в соцсетях мэрия. На кадрах видно, как залпы взрываются над Мишенной сопкой в центре города.