Задержанного главу департамента Чукотки отправили в Москву
Задержанного главу департамента Чукотки отправили в Москву - РИА Новости, 06.02.2026
Задержанного главу департамента Чукотки отправили в Москву
Задержанного начальника департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки Павла Кощеева отправили в Москву, где ему будет избираться мера пресечения,... РИА Новости, 06.02.2026
происшествия
чукотка
москва
курганская область
владислав кузнецов
Задержанного главу департамента Чукотки отправили в Москву
