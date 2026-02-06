Задержанного главу департамента Чукотки отправили в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - РИА Новости. Задержанного начальника департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки Павла Кощеева отправили в Москву, где ему будет избираться мера пресечения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.