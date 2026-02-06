Рейтинг@Mail.ru
Задержанного главу департамента Чукотки отправили в Москву - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/departament-2072597972.html
Задержанного главу департамента Чукотки отправили в Москву
Задержанного главу департамента Чукотки отправили в Москву - РИА Новости, 06.02.2026
Задержанного главу департамента Чукотки отправили в Москву
Задержанного начальника департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки Павла Кощеева отправили в Москву, где ему будет избираться мера пресечения,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T07:00:00+03:00
2026-02-06T07:00:00+03:00
происшествия
чукотка
москва
курганская область
владислав кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072462371_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_0e34d213fa8d1ea7a42e66d7896dbc80.jpg
https://ria.ru/20260204/bashkirija-2072310524.html
чукотка
москва
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072462371_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6f4dd377d998ac6b0219bcd85d73e811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чукотка, москва, курганская область, владислав кузнецов
Происшествия, Чукотка, Москва, Курганская область, Владислав Кузнецов
Задержанного главу департамента Чукотки отправили в Москву

РИА Новости: задержанного главу департамента Чукотки Кощеева отправили в Москву

© Фото : соцсети чиновникаПавел Кощеев
Павел Кощеев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : соцсети чиновника
Павел Кощеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - РИА Новости. Задержанного начальника департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки Павла Кощеева отправили в Москву, где ему будет избираться мера пресечения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Накануне глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что Кощеев задержан, следственные действия связаны с его предыдущим местом работы.
"Кощеева увезли в Москву", - сказал собеседник, отметив, что, предварительно, меру пресечения чиновнику будут избирать там.
До назначения на Чукотке Кощеев с 21 января 2022 года работал директором департамента агропромышленного комплекса Курганской области.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Экс-судью района в Башкирии осудили за посредничество во взятке
4 февраля, 20:40
 
ПроисшествияЧукоткаМоскваКурганская областьВладислав Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала