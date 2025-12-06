Губернатор Чукотки рассказал, как будут привлекать туристов в регион

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Москве в преддверии 95-летия создания Чукотского автономного округа рассказали о туристических возможностях региона.

Уникальное место

Гастрономические проекты позволяют показать особенности места без скучных докладов и формальных презентаций. На заседании Международного Дипломатического гастрономического клуба (МДГК), где присутствовали дипломаты и предприниматели из 20 страны, гостей знакомили с культурой и кухней региона.

© Фото : Правительство Чукотского АО Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов © Фото : Правительство Чукотского АО Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов

"Чукотка – место, где гарантированно можно сделать селфи с китом. Там самая большая популяция белого медведя", - описывал туристическую уникальность губернатор Владислав Кузнецов.

По его словам, Чукотка не так далеко и там не так холодно, как говорят. А главный риск визита – влюбиться: "Один турист приехал посмотреть на северное сияние и остался на 15 лет".

Туризм для всех

Каждый населенный пункт Чукотки предлагает путешественникам разные возможности. "Анадырь – визитная карточка региона, место, где туристы начинают влюбляться в суровый край", - говорит Кузнецов. В планах – возвести семь гостиниц, а также кафе и рестораны.

Певек привлекателен для поклонников промышленного туризма. Тут – единственная в мире плавучая атомная станция.

Эгвекинот – горная часть Чукотки. Неподалеку от поселка – уникальное географическое место – 180-й меридиан, который по суше делит время на вчера и сегодня.

В Билибино сосредоточены основные запасы золота и меди, в районе бухты Провидения – горячие источники.

Уэлен расположен ближе всего к Аляске, тут туристы первыми встречают новый день. А еще – могут познакомиться с бытом зверобоев и мастеров, сохраняющих зародившиеся здесь косторезные традиции.

Губернатор пригласил гостей на фестивали – например, "Корфест". Центральное событие – состязание по подледному лову. "Вкуснее только что выловленной рыбы на морозе вы ничего не пробовали", - рассказывает Кузнецов.

Во время фестиваля "Берингов пролив" проходят регаты на кожаных байдарках. На таких зверобои охотились на китов тысячу лет назад. "Такого зрелища нет нигде в мире", - отметил глава региона.

Пробовать Чукотку на вкус

Весной 2025 года под эгидой Международного эногастрономического центра (МЭЦ), который организовал вечер МДГК, был создан Центр гастрономической культуры малочисленных народов мира".

Его цель собрать и сохранить уникальные рецепты блюд. Благодаря работе центра Чукотку уже неоднократно посещали именитые шеф-повара проекта "Гастрокэмп". Вдохновляясь традиционными рецептами, они создавали блюда в современной интерпретации, раскрывая богатство локальных продуктов и наследие народов Севера.

Так появились рецепты вкуснейших блюд, например, теплого салата с чукотской олениной и брусничным соусом, "чукудай" из чукотской корюшки, чукотский чай, мильфей с пикантным сырным соусом из дикой рыбы красных пород.

Инвесторов ждут

Чукотка становится все более привлекательной для инвесторов, отмечает Владислав Кузнецов. Для них созданы комфортные условия работы, оказывается поддержка властей.

"У нас сосредоточены уникальные месторождения полезных ископаемых — золота, серебра, угля, нефти и газа. Рост турпотокаведет к развитию инфраструктуры, логистики, созданию рабочих мест, открытию производств, магазинов, ресторанов", - объясняет глава региона.

