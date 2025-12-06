Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Чукотки рассказал, как будут привлекать туристов в регион
Туризм
 
02:04 06.12.2025
Губернатор Чукотки рассказал, как будут привлекать туристов в регион
Губернатор Чукотки рассказал, как будут привлекать туристов в регион
Губернатор Чукотки рассказал, как будут привлекать туристов в регион
В Москве в преддверии 95-летия создания Чукотского автономного округа рассказали о туристических возможностях региона.
Губернатор Чукотки рассказал, как будут привлекать туристов в регион

Губернатор Чукотки рассказал о новых проектах, которые увеличат турпоток

День Чукотского автономного округа в Москве
День Чукотского автономного округа в Москве
День Чукотского автономного округа в Москве
День Чукотского автономного округа в Москве
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Москве в преддверии 95-летия создания Чукотского автономного округа рассказали о туристических возможностях региона.

Уникальное место

Гастрономические проекты позволяют показать особенности места без скучных докладов и формальных презентаций. На заседании Международного Дипломатического гастрономического клуба (МДГК), где присутствовали дипломаты и предприниматели из 20 страны, гостей знакомили с культурой и кухней региона.
© Фото : Правительство Чукотского АОГубернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов
Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Правительство Чукотского АО
Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов
"Чукотка – место, где гарантированно можно сделать селфи с китом. Там самая большая популяция белого медведя", - описывал туристическую уникальность губернатор Владислав Кузнецов.
По его словам, Чукотка не так далеко и там не так холодно, как говорят. А главный риск визита – влюбиться: "Один турист приехал посмотреть на северное сияние и остался на 15 лет".

Туризм для всех

Каждый населенный пункт Чукотки предлагает путешественникам разные возможности. "Анадырь – визитная карточка региона, место, где туристы начинают влюбляться в суровый край", - говорит Кузнецов. В планах – возвести семь гостиниц, а также кафе и рестораны.
© Фото : Правительство Чукотского АОДень Чукотского автономного округа в Москве
День Чукотского автономного округа в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Правительство Чукотского АО
День Чукотского автономного округа в Москве
Певек привлекателен для поклонников промышленного туризма. Тут – единственная в мире плавучая атомная станция.
Эгвекинот – горная часть Чукотки. Неподалеку от поселка – уникальное географическое место – 180-й меридиан, который по суше делит время на вчера и сегодня.
В Билибино сосредоточены основные запасы золота и меди, в районе бухты Провидения – горячие источники.
Уэлен расположен ближе всего к Аляске, тут туристы первыми встречают новый день. А еще – могут познакомиться с бытом зверобоев и мастеров, сохраняющих зародившиеся здесь косторезные традиции.
© Фото : Правительство Чукотского АОДень Чукотского автономного округа в Москве
День Чукотского автономного округа в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Правительство Чукотского АО
День Чукотского автономного округа в Москве
Губернатор пригласил гостей на фестивали – например, "Корфест". Центральное событие – состязание по подледному лову. "Вкуснее только что выловленной рыбы на морозе вы ничего не пробовали", - рассказывает Кузнецов.
Во время фестиваля "Берингов пролив" проходят регаты на кожаных байдарках. На таких зверобои охотились на китов тысячу лет назад. "Такого зрелища нет нигде в мире", - отметил глава региона.

Пробовать Чукотку на вкус

Весной 2025 года под эгидой Международного эногастрономического центра (МЭЦ), который организовал вечер МДГК, был создан Центр гастрономической культуры малочисленных народов мира".
© РИА НовостиМилфей по-чукотски
Милфей по-чукотски - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости
Милфей по-чукотски
Его цель собрать и сохранить уникальные рецепты блюд. Благодаря работе центра Чукотку уже неоднократно посещали именитые шеф-повара проекта "Гастрокэмп". Вдохновляясь традиционными рецептами, они создавали блюда в современной интерпретации, раскрывая богатство локальных продуктов и наследие народов Севера.
© РИА Новости"Чугудай" из чукотской корюшки
Чугудай из чукотской корюшки - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости
"Чугудай" из чукотской корюшки
Так появились рецепты вкуснейших блюд, например, теплого салата с чукотской олениной и брусничным соусом, "чукудай" из чукотской корюшки, чукотский чай, мильфей с пикантным сырным соусом из дикой рыбы красных пород.

Инвесторов ждут

Чукотка становится все более привлекательной для инвесторов, отмечает Владислав Кузнецов. Для них созданы комфортные условия работы, оказывается поддержка властей.
© Фото : Правительство Чукотского АОГубернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов
Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Правительство Чукотского АО
Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов
"У нас сосредоточены уникальные месторождения полезных ископаемых — золота, серебра, угля, нефти и газа. Рост турпотокаведет к развитию инфраструктуры, логистики, созданию рабочих мест, открытию производств, магазинов, ресторанов", - объясняет глава региона.
© Фото : Правительство Чукотского АОДень Чукотского автономного округа в Москве
День Чукотского автономного округа в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Правительство Чукотского АО
День Чукотского автономного округа в Москве
Во время Дня региона было подписано соглашений между правительством Чукотки и туроператором Fun&Sun о реализации совместных программ в сфере гостеприимства. Также было заключено соглашение с Калининградским государственным техуниверситетом о подготовке кадров.
Участники Фестиваля корюшки на Чукотке - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
На Чукотке создан Центр гастрономической культуры малочисленных народов
23 апреля, 06:30
 
