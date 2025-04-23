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На Чукотке создан Центр гастрономической культуры малочисленных народов

На Чукотке создан Центр гастрономической культуры малочисленных народов - РИА Новости, 23.04.2025

На Чукотке создан Центр гастрономической культуры малочисленных народов

На Чукотке в культурно-спортивном фестивале "Корфест", посвященном корюшке, на льду Анадырского лимана приняли участие более пяти тысяч гостей. В этом году... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T06:30:00+03:00

2025-04-23T06:30:00+03:00

2025-04-23T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. На Чукотке в культурно-спортивном фестивале "Корфест", посвященном корюшке, на льду Анадырского лимана приняли участие более пяти тысяч гостей. В этом году впервые в мероприятии приняли участи зарубежные гости, сообщает пресс-служба правительства региона.Фестиваль стал международнымДля знакомства с традициями, культурой и гастрономией на Чукотку приехал Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов в РФ Его Превосходительство Эдуардо Вильегас Мехиас с супругой Марией Назарет Санчес Ромеро. Также автономный округ посетила Андреа Херальдин Киспе Охеда, второй секретарь–атташе по культуре посольства Республики Перу в РФ.Глава региона Владислав Кузнецов провел деловые встречи с представителями дипломатического корпуса, где обсуждались вопросы культурного сотрудничества и развития туризма.Под эгидой Международного эногастрономического центра (МЭЦ) был создан "Центр гастрономической культуры малочисленных народов мира". Также власти региона заключили соглашение с Национальной ассоциацией кулинаров России и Балтийской высшей школой гастрономии - о системном обучении будущих поваров Чукотки."Открытие “Центра гастрономической культуры малочисленных народов мира” – революционный шаг в деле формирования международных гуманитарных связей региона, а также важный фактор развития гастрономического и событийного туризма. Партнерская деятельность в рамках заключенных соглашений откроет новые возможности юным и уже опытным специалистам кулинарного дела, включая участие в профессиональных соревнованиях различного уровня и прохождение обучения и стажировок в ведущих вузах. Наша цель – комплексное развитие гастроиндустрии региона и популяризация кухонь народов Чукотки", – пояснил президент МЭЦ Леонид Гелибтерман.Гастродипломатия на ЧукоткеДля участия в гастрономической части "Корфеста" в столицу Чукотского автономного округа приехала международная команда шеф-поваров.Координатор – Антон Сальников, основатель и бренд-шеф кейтеринга "Технологии питания" (Москва) и бренд-шеф ресторана "Сан Марино" (Петропавловск-Камчатский) был участником команды "Гастрокэмп Чукотка – 2024". Бренд-шеф заведения "Особняк на Пятницкой" (Москва), концепт-шеф ресторана "Аврора" (Якутск) Евгений Альфан прилетел в регион впервые. Первым шеф-поваром из Индии, посетившим Чукотку, стал Нагендра Махадеваппа.Специалисты провели кулинарный мастер-класс для студентов и преподавателей многопрофильного колледжа по специальности поварское дело. А с местными мастерами поделились секретами приготовления популярных блюд.Нагендра Махадеваппа, вдохновленный сочетанием кулинарных традиций Индии и Чукотки, предложил продегустировать "Самосу из оленины" и чай "Масала" на основе чукотского Иван-чая. Антон Сальников приготовил стильный оранжевый завтрак – блинчики "Креп Сюзетт" в апельсиновом соусе с цедрой и сегментами апельсина.В Окружном Доме народного творчества Чрезвычайный и Полномочный Посол Эдуардо Вильегас Мехиас прочитал лекцию о гастрономической культуре Мексики, после которой его супруга Мария Назарет Санчес Ромеро совместно с командой шеф-поваров и гостями приготовила завтрак в мексиканском стиле – свежевыпеченные тортильи с яичницей "Ранчеро", соусом "Пико де гальо" и фасолью. Особенно удивил участников мастер-класса зеленый салат из кактуса Нопаль."Одна из задач, которую мы перед собой поставили – продемонстрировать именно те блюда мексиканской кухни, которые можно приготовить на Чукотке и в России в целом. Мы использовали помидоры, лук, перец чили – продукты, которые отражают еще и цвета национального флага Мексики" – отметил дипломат.Танцы, рыбалка и дегустацииБолее 500 гостей фестиваля приняли участие в соревнованиях по ловле рыбы. Первое место заняла Валерия Анкаугье, чей улов составил 16 корюшек, а приз - 200 тысяч рублей.Другие развлечения - соревнования по футболу, волейболу, традиционной борьбе "Тэйкэв", катание на собачьих упряжках и выступления танцевальных и музыкальных коллективов.Гастрономическую составляющую праздника поддержала международная команда шеф-поваров "Корфеста", которая вместе со студентами колледжа сварила для гостей уху и пожарила 300 килограммов корюшки с авторскими соусами.Антон Сальников угощал гостей соусом "Дзадзики" на основе локальной сметаны, свежих огурцов, чеснока, укропа и мяты. Евгений Альфан представил "Хрустальную икру", среди ингредиентов которой был бульон из подкопченных голов нерки, семян чиа и топиоки.Нагендра Махадеваппа приготовил соус в индийском стиле "Чатни кажунди" на основе помидоров, брусники, голубики, чеснока, имбиря, кумина, перца чили, лука, кориандра, свежей кинзы и уксуса.

https://ria.ru/20250415/puteshestviya-2009410939.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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