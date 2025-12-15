Путин поручил создать парк-музей освоения Арктики в Красноярске

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2026 года представить предложения по созданию в Красноярске парка-музея освоения Арктики.
Перечень поручений по итогам XVII съезда Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" и заседания её попечительского совета 23 октября 2025 года опубликован в понедельник на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, Всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество" и представить предложения... по созданию в г. Красноярске на острове Молокова парка-музея освоения Арктики, его комплектованию и финансированию", - говорится в перечне поручений.
Срок - 1 февраля 2026 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Артюхов, губернатор Ненецкого автономного округа Гехт Ирина, глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, президент РГО, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.