Путин поручил разработать стратегию развития ДФО до 2036 года

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к августу 2026 года разработать и утвердить стратегию развития Дальневосточного федерального округа на период до 2036 года.

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа… разработать и утвердить стратегию развития Дальневосточного федерального округа на период до 2036 года", - говорится в перечне поручений.