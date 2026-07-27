В Анадыре почтили память детей, погибших в Донбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Анадыре прошла акция в честь Дня памяти детей — жертв войны на Донбассе.
- Жители Анадыря собрались у Кафедрального Собора Святой Живоначальной Троицы, зажгли свечи, прочитали имена погибших и почтили их память минутой молчания.
УЛАН-УДЭ, 27 июл - РИА Новости. Акция в честь Дня памяти детей - жертв войны на Донбассе прошла в Андыре, сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.
"Жители Анадыря сегодня собрались у Кафедрального Собора Святой Живоначальной Троицы. Зажгли свечи и прочитали имена погибших. Почтили их память минутой молчания. Мы скорбим вместе с семьями, потерявшими самое дорогое. Помним о каждом ребенке, чье будущее было украдено войной", - написал Кузнецов в своем канале в "Максе".
27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей - жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и во многих городах России.