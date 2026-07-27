В Анадыре почтили память детей, погибших в Донбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Анадыре прошла акция в честь Дня памяти детей — жертв войны на Донбассе.

Жители Анадыря собрались у Кафедрального Собора Святой Живоначальной Троицы, зажгли свечи, прочитали имена погибших и почтили их память минутой молчания.

УЛАН-УДЭ, 27 июл - РИА Новости. Акция в честь Дня памяти детей - жертв войны на Донбассе прошла в Андыре, сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Он отметил, что 27 июля вся страна вспоминает детей, чьи жизни были безжалостно оборваны войной на Донбассе - во всех регионах России проводятся акции памяти детей, которые погибли от военной агрессии киевского режима.

"Жители Анадыря сегодня собрались у Кафедрального Собора Святой Живоначальной Троицы. Зажгли свечи и прочитали имена погибших. Почтили их память минутой молчания. Мы скорбим вместе с семьями, потерявшими самое дорогое. Помним о каждом ребенке, чье будущее было украдено войной", - написал Кузнецов в своем канале в "Максе".

27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей - жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.