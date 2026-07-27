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В Анадыре почтили память детей, погибших в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2026
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06:50 27.07.2026 (обновлено: 07:01 27.07.2026)
В Анадыре почтили память детей, погибших в Донбассе

В Анадыре прошла акция в честь Дня памяти детей, погибших в Донбассе

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Fotolia / Jozsitoeroe
Зажженные свечи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Анадыре прошла акция в честь Дня памяти детей — жертв войны на Донбассе.
  • Жители Анадыря собрались у Кафедрального Собора Святой Живоначальной Троицы, зажгли свечи, прочитали имена погибших и почтили их память минутой молчания.
УЛАН-УДЭ, 27 июл - РИА Новости. Акция в честь Дня памяти детей - жертв войны на Донбассе прошла в Андыре, сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.
Он отметил, что 27 июля вся страна вспоминает детей, чьи жизни были безжалостно оборваны войной на Донбассе - во всех регионах России проводятся акции памяти детей, которые погибли от военной агрессии киевского режима.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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"Жители Анадыря сегодня собрались у Кафедрального Собора Святой Живоначальной Троицы. Зажгли свечи и прочитали имена погибших. Почтили их память минутой молчания. Мы скорбим вместе с семьями, потерявшими самое дорогое. Помним о каждом ребенке, чье будущее было украдено войной", - написал Кузнецов в своем канале в "Максе".
27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей - жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и во многих городах России.
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