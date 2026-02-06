https://ria.ru/20260206/chukotka-2072795366.html
Главу департамента Чукотки арестовали по обвинению в получении взятки
Главу департамента Чукотки арестовали по обвинению в получении взятки - РИА Новости, 06.02.2026
Главу департамента Чукотки арестовали по обвинению в получении взятки
Главу департамента Чукотки Кощеева арестовали в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в столичном суде. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T20:43:00+03:00
2026-02-06T20:43:00+03:00
2026-02-06T20:51:00+03:00
происшествия
чукотка
москва
владислав кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072462371_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_0e34d213fa8d1ea7a42e66d7896dbc80.jpg
https://ria.ru/20260206/peterburg-2072792861.html
чукотка
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072462371_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6f4dd377d998ac6b0219bcd85d73e811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотка, москва, владислав кузнецов
Происшествия, Чукотка, Москва, Владислав Кузнецов
Главу департамента Чукотки арестовали по обвинению в получении взятки
Главу департамента Чукотки Кощеева арестовали по обвинению в получении взятки
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Главу департамента Чукотки Кощеева арестовали в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в столичном суде.
Накануне глава Чукотки Владислав Кузнецов
сообщил, что Кощеев задержан, следственные действия связаны с его предыдущим местом работы. В правоохранительных органах сообщили, что задержанного отправили в Москву
.
"Басманный районный суд города Москвы 6 февраля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кощеева Павла Сергеевича, замещающего должность заместителя губернатора – начальника Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа", -- сообщили агентству в суде.
Собеседник отметил, что чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.