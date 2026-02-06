Главу департамента Чукотки арестовали по обвинению в получении взятки

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Главу департамента Чукотки Кощеева арестовали в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в столичном суде.

Накануне глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что Кощеев задержан, следственные действия связаны с его предыдущим местом работы. В правоохранительных органах сообщили, что задержанного отправили в Москву

"Басманный районный суд города Москвы 6 февраля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кощеева Павла Сергеевича, замещающего должность заместителя губернатора – начальника Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа", -- сообщили агентству в суде.