"СКА-Нефтяник" обыграл "Кузбасс" в матче ЧР по бенди
08:33 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/bendi-2061802731.html
"СКА-Нефтяник" обыграл "Кузбасс" в матче ЧР по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" одержал победу над кемеровским "Кузбассом" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
хоккей
спорт
россия
хабаровск
владислав кузнецов
борис скрынник
фхмр
чемпионат россии по хоккею с мячом
россия
хабаровск
"СКА-Нефтяник" обыграл "Кузбасс" в матче ЧР по бенди

В Хабаровске "СКА-Нефтяник" обыграл "Кузбасс" в матче ЧР по бенди

© Фото : Пресс-служба клуба "СКА-Нефтяник"Хоккеисты "СКА-Нефтяник"
Хоккеисты СКА-Нефтяник - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Пресс-служба клуба "СКА-Нефтяник"
Хоккеисты "СКА-Нефтяник". Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" одержал победу над кемеровским "Кузбассом" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 9:7. В составе победителей дублями отметились Юрий Шардаков (14-я и 76-я минуты), Владимир Каланчин (27, 60) и Алан Джусоев (33, 78), мячи также забросили Кирилл Бутенко (44), Туомас Мяаття (89) и Владислав Кузнецов (89). У "Кузбасса" дубль оформил Кирилл Катилов (57, 86), также отличились Сергей Ган (8), Андрей Суворов (24), Владислав Шульга (51), Илья Бондин (82) и Данил Яковлев (84).
Матч начался с минуты молчания в память о президенте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борисе Скрыннике, который скончался 11 декабря на 78-м году жизни.
"СКА-Нефтяник" остается единственной командой, не потерявшей очки в текущем сезоне чемпионата. Хабаровская команда, набрав 27 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице. "Кузбасс" с 16 баллами занимает четвертую строчку.
ХоккейСпортРоссияХабаровскВладислав КузнецовБорис СкрынникФХМРЧемпионат России по хоккею с мячомСКА-Нефтяник
 
