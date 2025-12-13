"СКА-Нефтяник" обыграл "Кузбасс" в матче ЧР по бенди

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" одержал победу над кемеровским "Кузбассом" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 9:7. В составе победителей дублями отметились Юрий Шардаков (14-я и 76-я минуты), Владимир Каланчин (27, 60) и Алан Джусоев (33, 78), мячи также забросили Кирилл Бутенко (44), Туомас Мяаття (89) и Владислав Кузнецов (89). У "Кузбасса" дубль оформил Кирилл Катилов (57, 86), также отличились Сергей Ган (8), Андрей Суворов (24), Владислав Шульга (51), Илья Бондин (82) и Данил Яковлев (84).
Матч начался с минуты молчания в память о президенте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борисе Скрыннике, который скончался 11 декабря на 78-м году жизни.
"СКА-Нефтяник" остается единственной командой, не потерявшей очки в текущем сезоне чемпионата. Хабаровская команда, набрав 27 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице. "Кузбасс" с 16 баллами занимает четвертую строчку.
