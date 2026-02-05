https://ria.ru/20260205/chukotka-2072461682.html
На Чукотке задержали начальника департамента сельского хозяйства
На Чукотке задержали начальника департамента сельского хозяйства - РИА Новости, 05.02.2026
На Чукотке задержали начальника департамента сельского хозяйства
Задержан начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки, на время следствия он отстранен от должности, сообщил губернатор региона Владислав РИА Новости, 05.02.2026
