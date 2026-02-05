Рейтинг@Mail.ru
На Чукотке задержали начальника департамента сельского хозяйства - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 05.02.2026 (обновлено: 14:26 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/chukotka-2072461682.html
На Чукотке задержали начальника департамента сельского хозяйства
На Чукотке задержали начальника департамента сельского хозяйства - РИА Новости, 05.02.2026
На Чукотке задержали начальника департамента сельского хозяйства
Задержан начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки, на время следствия он отстранен от должности, сообщил губернатор региона Владислав РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:23:00+03:00
2026-02-05T14:26:00+03:00
происшествия
чукотка
чукотский автономный округ
владислав кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072462371_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_0e34d213fa8d1ea7a42e66d7896dbc80.jpg
https://ria.ru/20260123/pjatigorsk-2069723292.html
чукотка
чукотский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072462371_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6f4dd377d998ac6b0219bcd85d73e811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чукотка, чукотский автономный округ, владислав кузнецов
Происшествия, Чукотка, Чукотский автономный округ, Владислав Кузнецов
На Чукотке задержали начальника департамента сельского хозяйства

На Чукотке задержали начальника департамента сельского хозяйства Кощеева

© Фото : соцсети чиновникаНачальник департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки Павел Кощеев
Начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки Павел Кощеев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : соцсети чиновника
Начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки Павел Кощеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Задержан начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки, на время следствия он отстранен от должности, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов.
"Сегодня стало известно о задержании начальника департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа Павла Кощеева... На период проведения следственных мероприятий Павел Кощеев отстранён от занимаемой должности в правительстве округа", - сообщил Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что следственные действия связаны с предыдущим местом работы Кощеева.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Пятигорске задержали начальника управления ФАДН
23 января, 00:17
 
ПроисшествияЧукоткаЧукотский автономный округВладислав Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала