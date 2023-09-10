https://ria.ru/20230910/zdorove-1895422684.html

Турчак заявил, что состояние Сергея Сокола стабилизировалось

Турчак заявил, что состояние Сергея Сокола стабилизировалось - РИА Новости, 10.09.2023

Турчак заявил, что состояние Сергея Сокола стабилизировалось

Состояние депутата Госдумы Сергея Сокола стабилизировалось, врачи его отпускают домой, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:57

2023-09-10T23:57

2023-09-10T23:58

политика

сергей сокол

андрей турчак

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Состояние депутата Госдумы Сергея Сокола стабилизировалось, врачи его отпускают домой, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Сокол был выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. В начале сентября он был экстренно госпитализирован с обострением после ранее перенесенного перитонита. После госпитализации он заявил о снятии своей кандидатуры с выборов. "Состояние Сергея Сокола стабилизировалось, врачи его отпускают домой", - сообщил Турчак журналистам.

https://ria.ru/20230906/sokol-1894438648.html

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2023

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политика, сергей сокол, андрей турчак, единая россия, госдума рф