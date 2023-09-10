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ЕР лидирует на выборах в Якутии с 55,55 процента голосов

ЕР лидирует на выборах в Якутии с 55,55 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

ЕР лидирует на выборах в Якутии с 55,55 процента голосов

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии с 55,55% голосов, на втором месте "Новые люди" с 13,47%,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:50

2023-09-10T23:50

2023-09-10T23:50

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единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии с 55,55% голосов, на втором месте "Новые люди" с 13,47%, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 90,49% протоколов. Согласно данным онлайн-табло Центризбиркома России, после подсчета 90,49% протоколов "Единая Россия" набирает 55,55% голосов избирателей, "Новые люди" - 13,47%, КПРФ - 12,77%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 9,74%, ЛДПР - 5,06%. За партию "Родина" проголосовало 0,94% избирателей.

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