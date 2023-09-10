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В Запорожской области рассказали об уничтожении танков Challenger 2 ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:23 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/tank-1895419960.html
В Запорожской области рассказали об уничтожении танков Challenger 2 ВСУ
В Запорожской области рассказали об уничтожении танков Challenger 2 ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023
В Запорожской области рассказали об уничтожении танков Challenger 2 ВСУ
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что, по его данным, на линии фронта в Запорожской области подбито уже более двух британских танков РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T23:23
2023-09-10T23:23
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
сергей лавров
евгений балицкий
россия
украина
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что, по его данным, на линии фронта в Запорожской области подбито уже более двух британских танков Challenger 2. Ранее сообщалось, что на запорожской линии фронта подбиты два танка Challenger 2, брошенных в бой украинскими войсками. "По нашим данным, уже больше чем второй, но я бы не хотел комментировать военных. Правильнее будет, если комментировать эти события будут военные", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, запорожская область, сергей лавров, евгений балицкий, россия, украина, нато, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Сергей Лавров, Евгений Балицкий, Россия, Украина, НАТО, Дмитрий Песков
В Запорожской области рассказали об уничтожении танков Challenger 2 ВСУ

Балицкий: в Запорожской области продолжают уничтожать танки Challenger 2 ВСУ

© Фото : Crown copyright / Sgt Russ Nolan RLCВоенные на танке Challenger 2
Военные на танке Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© Фото : Crown copyright / Sgt Russ Nolan RLC
Военные на танке Challenger 2. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что, по его данным, на линии фронта в Запорожской области подбито уже более двух британских танков Challenger 2.
Ранее сообщалось, что на запорожской линии фронта подбиты два танка Challenger 2, брошенных в бой украинскими войсками.
"По нашим данным, уже больше чем второй, но я бы не хотел комментировать военных. Правильнее будет, если комментировать эти события будут военные", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьСергей ЛавровЕвгений БалицкийРоссияУкраинаНАТОДмитрий Песков
 
 
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