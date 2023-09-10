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Глава Нижегородской области на выборах набрал 83,46 процента голосов

Глава Нижегородской области на выборах набрал 83,46 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Глава Нижегородской области на выборах набрал 83,46 процента голосов

Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин набрал 83,46% голосов на выборах главы региона после обработки 80,99% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:51

2023-09-10T23:51

2023-09-10T23:54

единый день голосования в россии — 2023

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин набрал 83,46% голосов на выборах главы региона после обработки 80,99% протоколов, свидетельствуют предварительные данные на официальном табло облизбиркома."Обработано протоколов – 80,99%. Никитин Г.С. ("Единая Россия") – 83,46%, Егоров В.И. (КПРФ) – 9,10%, Атмахов В.О. (ЛДПР) – 3,02%, Быков А.В. ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 1,95%, Померанцев И.В. ("Гражданская сила") - 1,79%", - приводятся данные на официальном табло облизбиркома.На выборах главы региона 9 сентября 2018 года Никитин набрал 67,75% голосов избирателей, Егоров – 16,63%, Быков – 3,26%. Явка составила 40,5%.

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единый день голосования в россии — 2023, единая россия, лдпр, кпрф, глеб никитин, нижегородская область, политика