https://ria.ru/20230910/postavki-1895422534.html

Пушилин предложил Западу дать воду Африке вместо оружия Украине

Пушилин предложил Западу дать воду Африке вместо оружия Украине - РИА Новости, 10.09.2023

Пушилин предложил Западу дать воду Африке вместо оружия Украине

Западу вместо поставок оружия Киеву стоило бы построить водовод в Африке, если западные страны действительно волнуют гуманитарные вопросы, заявил врио главы ДНР РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:56

2023-09-10T23:56

2023-09-10T23:56

специальная военная операция на украине

в мире

африка

киев

донбасс

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Западу вместо поставок оружия Киеву стоило бы построить водовод в Африке, если западные страны действительно волнуют гуманитарные вопросы, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. В рамках брифинга к нему подошел журналист из Австралии и спросил, что бы Пушилин хотел сказать правительствам Запада по поводу поставок оружия Киеву. "Поставляя вооружение украинскому режиму, невозможно сломить Донбасс. Донбасс невозможно стереть... Отправляя свое оружие, правительства, которые ставят свои подписи под этим, становятся соучастниками военных преступлений, потому что это оружие в основной своей массе наносит ущерб в первую очередь гражданскому населению, и в этом - вся чудовищность этого преступления, завуалированного под гуманитарные цели. Но это же ложь и абсурд - не может быть оружие отправлено во имя каких-то гуманитарных составляющих", - заявил Пушилин. По его мнению, если бы Запад действительно был озабочен гуманитарными вопросами, он бы решал действительно важные вопросы и "направил бы эти огромнейшие средства для разрешения реальных проблем". "Например, мы видим, сколько пафоса по поводу помощи темнокожему населению - не только США, но и Африки. Но ведь Африка страдает без воды больше всего. Представляете, что за эти деньги, которые потрачены за эти годы в адрес украинского режима, хватило бы на самый большой, самый современный водовод во многие страны Африки", - предложил Пушилин. Это позволило бы "не допустить ежедневный смертей детей", считает Пушилин.

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

африка

киев

донбасс

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в мире, африка, киев, донбасс, денис пушилин