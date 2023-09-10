Пушилин предложил Западу дать воду Африке вместо оружия Украине
Пушилин предложил Западу построить водовод в Африке вместо поставок оружия ВСУ
© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Западу вместо поставок оружия Киеву стоило бы построить водовод в Африке, если западные страны действительно волнуют гуманитарные вопросы, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В рамках брифинга к нему подошел журналист из Австралии и спросил, что бы Пушилин хотел сказать правительствам Запада по поводу поставок оружия Киеву.
"Поставляя вооружение украинскому режиму, невозможно сломить Донбасс. Донбасс невозможно стереть... Отправляя свое оружие, правительства, которые ставят свои подписи под этим, становятся соучастниками военных преступлений, потому что это оружие в основной своей массе наносит ущерб в первую очередь гражданскому населению, и в этом - вся чудовищность этого преступления, завуалированного под гуманитарные цели. Но это же ложь и абсурд - не может быть оружие отправлено во имя каких-то гуманитарных составляющих", - заявил Пушилин.
По его мнению, если бы Запад действительно был озабочен гуманитарными вопросами, он бы решал действительно важные вопросы и "направил бы эти огромнейшие средства для разрешения реальных проблем".
"Например, мы видим, сколько пафоса по поводу помощи темнокожему населению - не только США, но и Африки. Но ведь Африка страдает без воды больше всего. Представляете, что за эти деньги, которые потрачены за эти годы в адрес украинского режима, хватило бы на самый большой, самый современный водовод во многие страны Африки", - предложил Пушилин.
Это позволило бы "не допустить ежедневный смертей детей", считает Пушилин.