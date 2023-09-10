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"Они следят ". В США сделали Зеленскому мрачное предупреждение - РИА Новости, 10.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:25 10.09.2023 (обновлено: 23:54 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/zelenskiy-1895420239.html
"Они следят ". В США сделали Зеленскому мрачное предупреждение
"Они следят ". В США сделали Зеленскому мрачное предупреждение - РИА Новости, 10.09.2023
"Они следят ". В США сделали Зеленскому мрачное предупреждение
Президента Украины Владимира Зеленского приходится круглосуточно охранять из-за опасений за его жизнь, заявил на своем Youtube-канале экс-советник Пентагона... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T23:25
2023-09-10T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
лондон
владимир зеленский
игорь коломойский
министерство обороны сша
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского приходится круглосуточно охранять из-за опасений за его жизнь, заявил на своем Youtube-канале экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Сейчас очень много обсуждений в самой Украине, в украинских вооруженных силах о том, чтобы избавиться от Зеленского", — сказал он.За главой киевского режима постоянно следят, потому что он отвернулся от своих старых покровителей в пользу новых — западных. Это произошло еще когда он допустил арест бизнесмена Игоря Коломойского, который ранее помог Зеленскому подняться на уровень президента, отметил Макгрегор."Это трагическое стечение обстоятельств, которое я никак иначе не могу объяснить, кроме как тем, что Зеленский делает то, что ему указано людьми из Вашингтона, Лондона и, возможно, Парижа", — добавилэкс-полковник.В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства. Сам Коломойский 2 сентября был отправлен под арест до 31 октября.
https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html
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в мире, украина, сша, лондон, владимир зеленский, игорь коломойский, министерство обороны сша, приватбанк, министерство финансов рф (минфин россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Лондон, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Министерство обороны США, ПриватБанк, Министерство финансов РФ (Минфин России)
"Они следят ". В США сделали Зеленскому мрачное предупреждение

Экс-советник Пентагона Макгрегор: в ВСУ хотят избавиться от Зеленского

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского приходится круглосуточно охранять из-за опасений за его жизнь, заявил на своем Youtube-канале экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Сейчас очень много обсуждений в самой Украине, в украинских вооруженных силах о том, чтобы избавиться от Зеленского", — сказал он.
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За главой киевского режима постоянно следят, потому что он отвернулся от своих старых покровителей в пользу новых — западных. Это произошло еще когда он допустил арест бизнесмена Игоря Коломойского, который ранее помог Зеленскому подняться на уровень президента, отметил Макгрегор.
"Это трагическое стечение обстоятельств, которое я никак иначе не могу объяснить, кроме как тем, что Зеленский делает то, что ему указано людьми из Вашингтона, Лондона и, возможно, Парижа", — добавилэкс-полковник.
В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства. Сам Коломойский 2 сентября был отправлен под арест до 31 октября.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЛондонВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийМинистерство обороны СШАПриватБанкМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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