https://ria.ru/20230910/zelenskiy-1895420239.html

"Они следят ". В США сделали Зеленскому мрачное предупреждение

"Они следят ". В США сделали Зеленскому мрачное предупреждение - РИА Новости, 10.09.2023

"Они следят ". В США сделали Зеленскому мрачное предупреждение

Президента Украины Владимира Зеленского приходится круглосуточно охранять из-за опасений за его жизнь, заявил на своем Youtube-канале экс-советник Пентагона... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:25

2023-09-10T23:25

2023-09-10T23:54

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

игорь коломойский

министерство обороны сша

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского приходится круглосуточно охранять из-за опасений за его жизнь, заявил на своем Youtube-канале экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Сейчас очень много обсуждений в самой Украине, в украинских вооруженных силах о том, чтобы избавиться от Зеленского", — сказал он.За главой киевского режима постоянно следят, потому что он отвернулся от своих старых покровителей в пользу новых — западных. Это произошло еще когда он допустил арест бизнесмена Игоря Коломойского, который ранее помог Зеленскому подняться на уровень президента, отметил Макгрегор."Это трагическое стечение обстоятельств, которое я никак иначе не могу объяснить, кроме как тем, что Зеленский делает то, что ему указано людьми из Вашингтона, Лондона и, возможно, Парижа", — добавилэкс-полковник.В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства. Сам Коломойский 2 сентября был отправлен под арест до 31 октября.

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

https://ria.ru/20230906/perekhod-1894405208.html

украина

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лондон

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в мире, украина, сша, лондон, владимир зеленский, игорь коломойский, министерство обороны сша, приватбанк, министерство финансов рф (минфин россии)