https://ria.ru/20230910/zelenskiy-1895420239.html
"Они следят ". В США сделали Зеленскому мрачное предупреждение
"Они следят ". В США сделали Зеленскому мрачное предупреждение - РИА Новости, 10.09.2023
"Они следят ". В США сделали Зеленскому мрачное предупреждение
Президента Украины Владимира Зеленского приходится круглосуточно охранять из-за опасений за его жизнь, заявил на своем Youtube-канале экс-советник Пентагона... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T23:25
2023-09-10T23:25
2023-09-10T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
лондон
владимир зеленский
игорь коломойский
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892838843_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_6cc589420d2c72697cecae2a087dbc06.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского приходится круглосуточно охранять из-за опасений за его жизнь, заявил на своем Youtube-канале экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Сейчас очень много обсуждений в самой Украине, в украинских вооруженных силах о том, чтобы избавиться от Зеленского", — сказал он.За главой киевского режима постоянно следят, потому что он отвернулся от своих старых покровителей в пользу новых — западных. Это произошло еще когда он допустил арест бизнесмена Игоря Коломойского, который ранее помог Зеленскому подняться на уровень президента, отметил Макгрегор."Это трагическое стечение обстоятельств, которое я никак иначе не могу объяснить, кроме как тем, что Зеленский делает то, что ему указано людьми из Вашингтона, Лондона и, возможно, Парижа", — добавилэкс-полковник.В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства. Сам Коломойский 2 сентября был отправлен под арест до 31 октября.
https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html
https://ria.ru/20230906/perekhod-1894405208.html
украина
сша
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892838843_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3add0c3684ed42230aa23493d5bfc94f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, лондон, владимир зеленский, игорь коломойский, министерство обороны сша, приватбанк, министерство финансов рф (минфин россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Лондон, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Министерство обороны США, ПриватБанк, Министерство финансов РФ (Минфин России)
"Они следят ". В США сделали Зеленскому мрачное предупреждение
Экс-советник Пентагона Макгрегор: в ВСУ хотят избавиться от Зеленского