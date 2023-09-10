https://ria.ru/20230910/vybory-1895420106.html

Псковский губернатор Ведерников набрал на ДЭГ более 41 тысячи голосов

Псковский губернатор Ведерников набрал на ДЭГ более 41 тысячи голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Псковский губернатор Ведерников набрал на ДЭГ более 41 тысячи голосов

По результатам расшифровки результатов дистанционного электронного голосования действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников набрал 41 402 голоса... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:25

2023-09-10T23:25

2023-09-10T23:25

политика

псковская область

россия

москва

михаил ведерников

лдпр

игорь романов

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895388396_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_22db46866843740148f26d60afc62ba6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. По результатам расшифровки результатов дистанционного электронного голосования действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников набрал 41 402 голоса пользователей, выбравших такую форму волеизъявления, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона. Кандидат от КПФР Петр Алексеев набрал 2040 голосов пользователей, Антон Минаков (ЛДПР) - 2252 голоса, Игорь Романов - 1482 голоса, следует из публикации в Telegram-канале облизбиркома. Всего о своем желании принять участие в дистанционном электронном голосовании заявили 52 102 избирателя Псковской области. В единый день голосования 9 сентября 2018 года Михаил Ведерников набрал 70,68% голосов. Явка на выборах составила 36,91%. На выборах 2023 года ДЭГ применялось в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них - впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.

псковская область

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, псковская область, россия, москва, михаил ведерников, лдпр, игорь романов, единый день голосования в россии — 2023