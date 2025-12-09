Демократы хотят запретить размещение Трампа на долларовой монете

ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Сенаторы-демократы внесли в Сенат США законопроект, который призван запретить размещение изображений действующих и ныне живущих бывших президентов на американской валюте, чтобы предотвратить выпуск памятной долларовой монеты с изображением Дональда Трампа.

Инициаторами документа выступили сенаторы Джефф Меркли от штата Орегон и Кэтрин Кортес Масто от Невады . Законопроект под названием Change Corruption Act поддержали также сенаторы Рон Уайден и Ричард Блюменталь . В тексте инициативы, опубликованном на сайте Меркли, прямо указано: "Ни одна денежная единица США не может содержать изображение действующего или ныне живущего бывшего президента".

Авторы законопроекта указывают на историческую традицию США не размещать на обращающихся монетах изображения живых президентов. При этом Монетный двор США может уже на этой неделе объявить решение о выпуске памятной долларовой монеты к 250-летию страны.

"Самовосхваляющие маневры президента - это авторитарные действия, достойные диктаторов... а не Соединенных Штатов Америки", - заявил Меркли. По его словам, Конгресс должен "предотвратить дальнейшие злоупотребления средствами налогоплательщиков".

Проект изображения монеты, подготовленный Министерством финансов США, предусматривает размещение профиля Трампа на фоне девиза Liberty. Кортес Масто, в свою очередь, заявила, что "в то время как монархи помещают свои лица на монеты, в Америке никогда не было и не будет короля".