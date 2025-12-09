Из-за ограничений в Шереметьево 24 самолета ушли на запасные аэродромы

https://ria.ru/20251209/sheremetevo-2060977161.html
Из-за временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" 24 самолета ушли на запасные аэродромы, 19 вылетов было отменено, сообщила воздушная гавань. РИА Новости, 09.12.2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Из-за временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" 24 самолета ушли на запасные аэродромы, 19 вылетов было отменено, сообщила воздушная гавань.
Временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево
" были введены в 14.30 мск и отменены в 22.31 мск.
"К настоящему времени за период действия сигнала "ковер" с 14.30 до 22.31 мск аэропорт Шереметьево принял 85 рейсов на прилет и обеспечил вылет 79 рейсов. Двадцать четыре рейса ушли на запасные аэродромы, 19 рейсов отменено", - говорится в сообщении аэропорта.
Сейчас аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме и продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Ситуация в терминалах спокойная.