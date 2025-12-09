Из-за ограничений в Шереметьево 24 самолета ушли на запасные аэродромы

"К настоящему времени за период действия сигнала "ковер" с 14.30 до 22.31 мск аэропорт Шереметьево принял 85 рейсов на прилет и обеспечил вылет 79 рейсов. Двадцать четыре рейса ушли на запасные аэродромы, 19 рейсов отменено", - говорится в сообщении аэропорта.